Nach dem verpassten Aufstieg: Erneuter Umbruch beim SV Erlbach

Steer wurde sofort zum Spielmacher und überzeugte bei seinen Einsätzen auf ganzer Linie, möchte nun aber mit der "Spiele" den Aufstieg in die Bayernliga schaffen. Sokol, der 15 Mal zum Einsatz kam, aus Straßkirchen im Landkreis Straubing-Bogen stammt und mittlerweile in Landau/Isar wohnt, will heimatnah wieder mehr Spielzeit bekommen.

Ebenfalls nur eine Saison in Erlbach war Thomas König. König spielte 19 Mal und erzielte beim Spiel in Ismaning den Ausgleich zum 1:1, sein einziges Tor im Trikot des SV Erlbach. Ihn zieht es nun weiter in die Landesliga zum benachbarten SSV Eggenfelden. 1 1/2 Jahre war Erich Kirchgessner beim SVE, der junge Offensivspieler kam vom SV Kirchanschöring und wechselt nun innerhalb des Landkreis Altötting zum Bezirksligsten FC Töging. Die Kirchgessner-Verpflichtung war ein Wunsch von Tögings Neu-Trainer Robert Berg, der als Nachfolger von Markus Leipholz (wechselt als U19 Trainer ins Holzland) am 23. Juni zum ersten Mal mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz stehen wird.

Beide Torhüter gehen