Kein Durchkommen: Die SVE-Offensive um Lenny Thiel fand kein Mittel gegen Tobias Beck und seine Hankofener – Foto: Roland Wagner

Endspiel um die Regionalliga: Hankofen empfängt Erlbach zum Rückspiel Gute Ausgangslage für die Niederbayern, doch im Holzland gibt man sich zuversichtlich

Es war ein rauschendes Fußballfest am Freitagabend in Erlbach, über 2400 Zuschauer sahen ein packendes Relegationsduell. Am Ende hatte die SpVgg Hankofen-Hailing die Nase knapp vorne, der SV Erlbach hat aber noch alle Chancen auf den Aufstieg.

Von Enttäuschung kann in Erlbach keine Rede sein, zu stolz ist man bereits jetzt auf das Erreichte. Nach der Meisterschaft im Vorjahr ist der dritte Platz, verbunden mit der Relegation zur 4. Liga deutlich mehr, als man vor der Saison zu hoffen gewagt hatte. Was nicht heißt, dass die Mannen um Trainer Lukas Lechner und Teamchef Hans Grabmeier mit einer 0:1 Niederlage zufrieden wären: "Alle sind fokussiert auf das zweite Spiel, der Glaube ist da.", so Grabmeier. Hoffnung macht dabei auch die Analyse der Partie am Freitagabend, die am Wochenende natürlich ausführlich betrieben wurde: "Wenn man sich das Video zum Spiel ansieht und unsere Dominanz am Ball betrachtet, können wir sehr selbstbewusst nach Hankofen fahren". Schließlich sei auch erst "Halbzeit", wenn man die beiden Spiele zusammen nimmt. Umstellungen sind nicht zu erwarten

Was bei der Analyse sicher angesprochen wurde, ist, dass die Dominanz am Ball für zu wenig Gefahr im Strafraum sorgte. Erlbach dominierte weitgehend das Geschehen, kam aber zu keiner wirklich zwingenden Chance. Zu sicher agierte die Defensive des Regionalligisten, Schussversuche aus der zweiten Reihe wurden geblockt, im Strafraum sehr konsequent verteidigt. Was dabei aber auch nicht vergessen werden darf: Außer dem Tor durch Andreas Wagner, dem ein individueller Fehler vorausgegangen war, kam auch Hankofen-Hailing zu keinen weiteren echten Torchancen. "Du darfst dir dann auch keine blöden Ballverluste leisten oder in Konter laufen, dafür muss ich meiner Mannschaft ein sehr großes Kompliment machen", so SVE-Coach Lechner. So gibt nicht nur das Ergebnis Anlass zur Hoffnung, Erlbach agierte über 95 Minuten weitgehend auf Augenhöhe und hatte mehr vom Spiel. Inwiefern man vor dem letzten Spiel der Saison 24/25 Umstellungen vornehmen wird, oder der gewohnten Stammelf weiter vertraut, lassen die Coaches noch offen. Erfahrungsgemäß wird in Erlbach nicht viel rotiert, so dass mit der gewohnten Aufstellung zu rechnen ist. Nach dem Abschlusstraining am Sonntag Vormittag meldeten sich alle Spieler fit. Planungen laufen ligaunabhängig - ein Kaderplatz noch frei