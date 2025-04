Jugendfußball statt Bezirksliga: Leipholz verlässt Töging im Sommer

Erlbach/Reischach/Gumpersdorf – Trainercoup für die JFG Holzland! Ab der kommenden Saison übernimmt Markus Leipholz die U19 der Talentschmiede, die derzeit um den Aufstieg in die Bezirksoberliga kämpft. Der 30-Jährige, der aktuell noch die erste Mannschaft des FC Töging in der Bezirksliga Ost betreut, soll künftig den ältesten Jahrgang der JFG formen und für den Übergang in den Seniorenbereich vorbereiten.

