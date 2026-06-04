Nach Ahmeti: Oberligist Jüchen gibt vier Zugänge auf einmal bekannt

Anders als so mancher Ligakonkurrent kann der VfL Jüchen-Garzweiler nicht von einer klassischen Jugendabteilung zehren. Stattdessen stoßen über den Kooperationsverein SV Bedburdyck/Gierath nun gleich vier U19-Spieler zum Kader für die kommende Spielzeit.
Während der Aufsteiger sich vor dem letzten Spieltag sich noch nicht ganz zurücklehnen darf, laufen beim in Jüchen hinter den Kulissen die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Nach der Verpflichtung von Fatlum Ahmeti hat der Verein nun vier weitere Neuzugänge bekanntgegeben.
Die Verstärkungen stammen allesamt aus der U19 des Kooperationsvereins SV Bedburdyck/Gierath. Mit Henri Sautner, Alexander Mentzl, Felix Ahrweiler und Luca Schiffer erhalten vier Nachwuchsspieler die Chance, sich im Seniorenbereich zu beweisen.
In der Vorsaison sorgte das Team auch überregional für Furore, zog im U19-Niederrheinpokal gar bis ins Finale ein, scheiterte dort allerdings deutlich am MSV Duisburg.
In der laufenden Saison machten besonders die Offensivkräfte Sautner und Menztl auf sich aufmerksam. Sautner führt die interne Scorerliste der U19 mit 15 Treffern und drei Vorlagen an. Mentzl kommt auf elf Tore und vier Assists. Komplettiert wird das Quartett durch Mittelfeldspieler Felix Ahrweiler und Verteidiger Luca Schiffer.
"Die Jungs bringen jede Menge Talent, Leidenschaft und Entwicklungspotenzial mit. Bei uns sollen sie die Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln, Erfahrungen zu sammeln und ihre Stärken auf dem Platz einzubringen“, erklärte der Verein in den sozialen Medien.
Sportlich steht für den Aufsteiger derweil noch ein wichtiger Spieltag bevor. Mit einem Punktgewinn gegen den KFC Uerdingen am Sonntag (7. Juni, 15:30 Uhr) könnte der VfL den Klassenerhalt aus eigener Kraft sichern.
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