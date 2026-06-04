Nach Ahmeti: Oberligist Jüchen gibt vier Zugänge auf einmal bekannt Oberliga Niederrhein: Kurz vor dem Saisonfinale kann der VfL Jüchen-Garzweiler weitere Fortschritte an der Personalfront verkünden. Gleich vier U19-Spieler vom SV Bedburdyck/Gierath dürfen sich ab kommenden Sommer Hoffnungen machen, im Team von Daniel Klinger Fuß zu fassen. von Markus Becker · Heute, 22:19 Uhr · 0 Leser

Zwei der vier Zugänge: Alexander Mentzl (li.) und Henri Sautner. – Foto: Spielerprofil

Anders als so mancher Ligakonkurrent kann der VfL Jüchen-Garzweiler nicht von einer klassischen Jugendabteilung zehren. Stattdessen stoßen über den Kooperationsverein SV Bedburdyck/Gierath nun gleich vier U19-Spieler zum Kader für die kommende Spielzeit.

Mentzl und Sautner zeigen sich treffsicher Während der Aufsteiger sich vor dem letzten Spieltag sich noch nicht ganz zurücklehnen darf, laufen beim in Jüchen hinter den Kulissen die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Nach der Verpflichtung von Fatlum Ahmeti hat der Verein nun vier weitere Neuzugänge bekanntgegeben. Die Verstärkungen stammen allesamt aus der U19 des Kooperationsvereins SV Bedburdyck/Gierath. Mit Henri Sautner, Alexander Mentzl, Felix Ahrweiler und Luca Schiffer erhalten vier Nachwuchsspieler die Chance, sich im Seniorenbereich zu beweisen.

In der Vorsaison sorgte das Team auch überregional für Furore, zog im U19-Niederrheinpokal gar bis ins Finale ein, scheiterte dort allerdings deutlich am MSV Duisburg. In der laufenden Saison machten besonders die Offensivkräfte Sautner und Menztl auf sich aufmerksam. Sautner führt die interne Scorerliste der U19 mit 15 Treffern und drei Vorlagen an. Mentzl kommt auf elf Tore und vier Assists. Komplettiert wird das Quartett durch Mittelfeldspieler Felix Ahrweiler und Verteidiger Luca Schiffer.