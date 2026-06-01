Oberliga-Abstiegskampf: 20.000 Szenarien, vier Absteiger & viel Mathe

Es ist kompliziert - auch für Jesco Neumann und die Holzheimer SG, die aber die beste Ausgangslage hat. – Foto: Hubert Wilschrey

Seit dieser Saison zählt am Niederrhein wieder der direkte Vergleich, vergangene Spielzeit gab es bei Punktgleichheit im Auf- oder Abstiegsfall noch Entscheidungsspiele. Durch diese Anpassung wollte der Fußballverband Niederrhein die Zahl der Relegationsspiele wieder deutlich eindämmen - und der direkte Vergleich sollte als faire Variable der entscheidende Tiebreaker sein. Was in der Theorie sicherlich nicht falsch ist, wird aber beispielsweise durch die Oberliga Niederrhein ad absurdum geführt, weil bis zu fünf Teams nach dem letzten Spieltag im Rennen um den Ligaverbleib punktgleich sein können. FuPa Niederrhein hat am Sonntag und Montag versucht, sich durch alle möglichen Szenarien zu kämpfen - die Einschätzung der Redaktion.

Vor dem 34. Spieltag stehen der VfL Jüchen-Garzweiler und die Holzheimer SG jeweils bei 41 Punkten, der 1. FC Monheim folgt mit 40 Zählern, der FC Büderich hat 39 Punkte. Dahinter stehen die DJK Adler Union Frintrop und der 1. FC Kleve mit jeweils 38 Punkten, der VfB Homberg kommt auf 36 Punkte. Rein rechnerisch ergeben sich durch die möglichen Ergebnisse am letzten Spieltag 19.683 Szenarien, auch wenn natürlich längst nicht alle für die Abstiegsfrage relevant sind.

Der letzte Spieltag der Oberliga Niederrhein wird für mehrere Vereine zur Rechenaufgabe. Weil durch den Zwangsabstieg von Fortuna Düsseldorf II aus der Regionalliga West vier Mannschaften absteigen, ist Rang 15 in dieser Saison kein Rettungsplatz mehr, sondern ein Abstiegsplatz. Sicher abgestiegen ist bislang nur SV Biemenhorst. Drei weitere Absteiger werden noch gesucht.

Eine entscheidende Besonderheit betrifft das direkte Duell zwischen dem VfB Homberg und dem 1. FC Kleve. Homberg kann nur mit einem Sieg noch auf 39 Punkte kommen, Kleve wäre bei einer Niederlage sicher abgestiegen. Gleichzeitig kann ein Homberger Sieg nur dann noch reichen, wenn Büderich verliert und Frintrop nicht gewinnt. Homberg hat wichtige direkte Vergleiche für sich entschieden, braucht aber zwingend diese Schützenhilfe.

Die wichtigste Marke ist dabei klar: 42 Punkte reichen sicher zum Klassenerhalt, weil Frintrop und Kleve maximal noch auf 41 Punkte kommen können. Jüchen und Holzheim brauchen also nur noch einen Punkt. Monheim und Büderich wären mit einem Sieg ebenfalls sicher gerettet. Für Frintrop, Kleve und Homberg ist die Lage deutlich komplizierter.

Der maximal komplizierte Fall entsteht, wenn Jüchen, Holzheim, Monheim, Frintrop und Kleve am Ende alle bei 41 Punkten stehen. Das passiert, wenn Jüchen und Holzheim verlieren, Monheim remis spielt sowie Frintrop und Kleve gewinnen. In diesem Fall entscheidet eine Sondertabelle aus allen direkten Duellen dieser fünf Mannschaften.

Das ist nämlich eine wichtige Einordnung für alle Ligen: Sind drei oder mehr Mannschaften im Auf- oder Abstiegsrennen punktgleich, wird eine separate Tabelle mit den Ergebnissen der Teams untereinander gebildet. Die Reihenfolge dieser Tabelle ist dann entscheidend dafür, wie die Klubs schließlich in der Gesamttabelle abschließen.

Wichtig ist außerdem: Direkte Vergleiche dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Es muss zuerst die finale Punktetabelle gebildet werden. Erst wenn mehrere Teams am Abstiegsstrich punktgleich sind, zählt der direkte Vergleich genau dieser Teams. Wenn etwa Monheim und Büderich verlieren, stehen sie mit 40 beziehungsweise 39 Punkten hinter allen 41-Punkte-Mannschaften. Dann sind Jüchen und Holzheim mit 41 Punkten nicht mehr durch eine Sondertabelle gefährdet, weil genügend Teams darunter bleiben.

Auch Büderichs Lage ist speziell. Der FCB steht bei 39 Punkten und ist mit einem Sieg sicher durch. Bei einer Niederlage steigt Büderich aber in jedem Fall ab, weil dann durch die direkten Vergleiche entweder Kleve oder Homberg vorbeiziehen. Ein Remis bringt den Klub auf 40 Punkte, das reicht aber nur, wenn nicht zu viele Konkurrenten vorbeiziehen. Konkret wird es für Büderich bei einem Unentschieden kritisch, wenn Monheim punktet und Frintrop oder Kleve gewinnt. Verliert Monheim, steigt Büderich mit einem Remis nur dann ab, wenn Frintrop und Kleve beide gewinnen.

In diesem Fünfer-Vergleich wäre Monheim am besten gestellt. Jüchen läge wegen der besseren Tordifferenz vor Holzheim. Frintrop hätte zwar die beste Tordifferenz aller fünf Teams, aber weniger Punkte als Monheim, Jüchen und Holzheim. Kleve wäre Letzter dieser Sondertabelle.

Vierer-Vergleiche mit Frintrop und Kleve interessant

Auch Vierer-Vergleiche können eine Rolle spielen, wenn nur vier Teams punktgleich am Abstiegsstrich landen. Besonders relevant sind die Konstellationen mit Frintrop und Kleve, weil beide Klubs von den Abstiegsplätzen kommen.

Im Vergleich aus Jüchen, Holzheim, Frintrop und Kleve wäre Holzheim vorne, dahinter würden Jüchen, Frintrop und Kleve folgen. Kleve wäre in dieser Gruppe Letzter. Im Vergleich aus Jüchen, Monheim, Frintrop und Kleve läge Frintrop vor Monheim, Jüchen und Kleve. Auch hier wäre Kleve Letzter.

Wenn Holzheim, Monheim, Frintrop und Kleve punktgleich wären, hätte Monheim die beste Bilanz, gefolgt von Holzheim, Frintrop und Kleve. Auch in diesem Fall wäre Kleve am schlechtesten gestellt. Der Fünfer-Vergleich zeigt deshalb bereits die grundsätzliche Tendenz: Kleve braucht nicht nur eigene Punkte, sondern auch eine passende Gesamtkonstellation.

Bedingte Dreier-Vergleiche - nur ein Abstiegsszenario für Holzheim

Einige Dreier-Vergleiche sind nur unter bestimmten Voraussetzungen relevant. Besonders auffällig ist der Vergleich zwischen Jüchen, Frintrop und Kleve. Dort wäre Frintrop Erster, Kleve Zweiter und Jüchen Letzter. Diese Konstellation wird aber nur dann gefährlich für Jüchen, wenn nicht bereits genügend Mannschaften mit weniger Punkten dahinterstehen.

Im Dreiervergleich aus Holzheim, Frintrop und Kleve wäre Holzheim vorne. Frintrop und Kleve wären in dieser Sondertabelle komplett gleich, sodass in diesem Fall eine Entscheidungsrunde entscheiden müsste. Auch der direkte Vergleich zwischen Frintrop und Kleve ist komplett ausgeglichen: Beide Teams haben jeweils ein Spiel gewonnen, beide kommen auf 4:4 Tore. Sollte es nur zwischen diesen beiden Teams um die Reihenfolge gehen, ginge es ebenfalls in die Entscheidungsrunde.

Die Holzheimer SG steigt tatsächlich nur in einem einzigen Szenario ab: Die HSG verliert, Jüchen verliert und Monheim, Büderich, Frintrop und Homberg gewinnen. Dann gäbe es den Dreiervergleich zwischen Frintrop, Jüchen und Holzheim, hier liegt die Elf von Jesco Neumann auf dem letzten Platz. Das bedeutet gleichzeitig die beste Ausgangslage aller Vereine, doch die Oberliga hat gezeigt, dass alles möglich ist.

Bei 39 Punkten gibt es ebenfalls wichtige Sonderfälle. Wenn Büderich, Frintrop und Homberg punktgleich wären, hätte Homberg in dieser Sonderwertung die beste Ausgangslage. Büderich wäre Letzter. Wenn Büderich, Frintrop und Kleve bei 39 Punkten landen, wäre Kleve vorne, Frintrop Zweiter und Büderich Letzter.

Pro Team: So halten die Klubs die Klasse

Die fast 20.000 Ausgangsmöglichkeiten sind auf den ersten Blick natürlich ein irrwitziger Wert, der für einen Amateurfußball-Spieltag kaum zu realisieren ist. Die 19.683 Szenarien lassen sich aber ebenso einfach erklären: Jedes Spiel hat drei verschiedene Ausgangsmöglichkeiten (Sieg Team A, Sieg Team B, Unentschieden), neun Partien pro Spieltag stehen an, entsprechend werden die drei Ausgänge pro Partie potenziert.

Allerdings sind für den Abstiegskampf nur sechs Partien des kommenden Spieltags relevant, sonach reduzieren sich die Szenarien zunächst auf 729. Weitere Ausgänge konnten in der Folge mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (Claude und Chat GPT) ebenfalls ausgeschlossen werden. Beispielsweise ist ein Dreier-Vergleich zwischen Jüchen, Holzheim und Monheim komplett irrelevant, weil dieser Vergleich im Umkehrschluss bedeutet, dass Frintrop und Kleve nicht auf 41 Punkte und damit hinter diesem Trio bleiben.

Für die jeweiligen Klubs lassen sich nach der Auswertung folgende Kernaussagen beziehungsweise Szenarien definieren:

VfL Jüchen-Garzweiler ist mit einem Sieg oder Remis sicher gerettet. Bei einer Niederlage ist Jüchen meistens ebenfalls durch, aber nicht komplett sicher. Gefährlich wird es nur, wenn Frintrop gewinnt, Holzheim nicht verliert und mindestens zwei aus Monheim, Büderich und Kleve ebenfalls gewinnen.

Holzheimer SG ist ebenfalls mit einem Punkt sicher gerettet. Holzheim steigt nur in einem Extremfall ab: bei eigener Niederlage, Jüchener Niederlage, Siegen von Monheim, Büderich und Frintrop sowie keinem Sieg von Kleve.

1. FC Monheim ist mit einem Sieg sicher gerettet. Bei einem Remis wird es nur dann gefährlich, wenn Büderich gewinnt, Frintrop gewinnt und Kleve nicht gewinnt. Bei einer Niederlage steigt Monheim ab, wenn mindestens zwei dieser drei Dinge passieren: Büderich punktet, Frintrop gewinnt, Kleve gewinnt.

FC Büderich ist mit einem Sieg sicher gerettet. Bei einer Niederlage steigt Büderich sicher ab, weil Kleve und Homberg den direkten Vergleich gewonnen haben. Ein Remis reicht nur unter Bedingungen. Büderich steigt mit einem Unentschieden ab, wenn Monheim punktet und Frintrop oder Kleve gewinnt. Verliert Monheim, wäre Büderich mit einem Remis nur dann weg, wenn Frintrop und Kleve beide gewinnen.

DJK Adler Union Frintrop muss gewinnen. Bei Remis oder Niederlage steigt Adler Union sicher ab. Ein Sieg bringt 41 Punkte, garantiert aber noch nicht den Klassenerhalt. Frintrop ist gegen Jüchen und Monheim im direkten Vergleich gut gestellt, gegen Holzheim aber hinten. Gegen Kleve ist der direkte Vergleich komplett ausgeglichen.

1. FC Kleve steigt bei einer Niederlage sicher ab. Ein Remis reicht nur, wenn Büderich verliert und Frintrop nicht gewinnt. Mit einem Sieg kommt Kleve auf 41 Punkte, muss aber weiter auf die passende Konstellation hoffen. In vielen Sondertabellen steht Kleve ungünstig da, im maximalen Fünfer-Vergleich wäre Kleve Letzter.

VfB Homberg muss gegen Kleve gewinnen, sonst ist der Abstieg sicher. Aber selbst ein Sieg reicht nur, wenn Büderich verliert und Frintrop nicht gewinnt. Homberg ist gegen Büderich und Frintrop im direkten Vergleich gut gestellt, braucht aber nahezu die perfekte Hilfe von den anderen Plätzen. Kurzum: Hombeg rettet nur ein kleines Fußballwunder.

Holzheim fast durch, Homberg so gut wie abgestiegen - aber nichts ist sicher!

Die Rechnung vor dem letzten Spieltag ist kompliziert, die Grundformel aber klar: 42 Punkte retten sicher. Jüchen und Holzheim brauchen nur noch einen Punkt, Monheim und Büderich jeweils einen Sieg. Frintrop muss gewinnen und hoffen, Kleve braucht mindestens ein Remis und realistisch den Sieg. Homberg muss Kleve schlagen und gleichzeitig auf Büderich und Frintrop hoffen.

Die größte Brisanz liegt darin, dass 41 Punkte reichen können, aber nicht zwingend reichen müssen. Im maximalen Fünfer-Vergleich wäre Monheim vorne und Kleve Letzter. Gleichzeitig können einzelne Teams trotz ungünstiger Sondertabellen gerettet sein, wenn genug Konkurrenten unter 41 Punkten bleiben. Genau deshalb entscheidet am letzten Spieltag nicht nur das eigene Ergebnis, sondern die komplette Ergebniskette im Tabellenkeller.

KI-Prognose: Homberg steigt zu 95 Prozent ab

Die Künstliche Intelligenz Claude hat unter Berücksichtigung der aktuellen Form, der Tabelle nach 33 Spieltagen sowie der direkten Vergleiche und Konstellationen die Abstiegswahrscheinlichkeiten aller einzelnen Teams ermittelt. Während es für den VfB Homberg verdammt eng wird, sieht die Ausgangslage vor allem bei der Holzheimer SG fast schon rosig aus.

Aber, wie schon mehrfach in dieser Saison erwähnt: In dieser so spannenden Oberliga Niederrhein ist am Ende alles möglich - auch der Klassenerhalt des VfB Homberg. Die Entscheidung fällt zum Glück nicht auf dem Papier, auf der Tastatur des Verfassers oder in amerikanischen Rechenzentren, sondern am kommenden Sonntag ab 15.30 Uhr auf sechs Sportplätzen in der Oberliga Niederrhein.