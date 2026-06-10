Nach Absage an CSV Marathon: So geht es bei Oguz Ayan weiter Der Bezirksliga-Klub CSV Marathon Krefeld hat Oguz Ayan schon als neuen Torjäger vorgestellt, doch der Stürmer hat seine Zusage zurückgezogen. Stattdessen bleibt er in der Oberliga Niederrhein. von André Nückel · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Das ist Oguz Ayan. – Foto: Hubert Wilschrey

Eigentlich sollte Stürmer Oguz Ayan im Juli zum CSV Marathon Krefeld wechseln. Der Bezirksliga-Klub hatte den Angreifer sogar schon vorgestellt, doch dann hat Ayan seine Zusage zurückgezogen. Mittlerweile ist bekannt, wie es für ihn weitergeht: Er bleibt tatsächlich bei der Holzheimer SG und damit in der Oberliga Niederrhein.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Absage an den CSV Marathon Der 1,89 Meter große und beidfüßige Offensivspieler bringt enorme Erfahrung und Stürmer-Qualitäten mit: In seinem FuPa-Profil stehen 337 Spiele, 207 Tore und 89 Vorlagen. Besonders prägend waren seine Jahre beim 1. FC Mönchengladbach, für den Ayan in der Landesliga mehrfach herausragende Werte erreichte - unter anderem 39 Tore und 25 Assists in der Saison 2018/19 sowie 36 Treffer und neun Vorlagen 2019/20. Auch in der Oberliga Niederrhein stellte Ayan seine Qualität unter Beweis, vor allem beim TSV Meerbusch, für den er 2022/23 in 38 Spielen 30 Tore und 13 Vorlagen sammelte und mit dieser Quote auch Torschützenkönig wurde. Die vergangene Oberliga-Saison hat er mit neun Toren und drei Vorlagen in 23 Einsätzen abgeschlossen. Eine herausragende Vita, auf die sich auch der ambitionierte Klub CSV Marathon gefreut hätte. Onur Özkaya, Trainer des CSV, hat FuPa erklärt: „Ja, der Transfer ist geplatzt. Er hatte zugesagt, wir haben ihn mit Foto vorgestellt, aber jetzt hat er einen Rückzieher gemacht.“ Und mittlerweile ist auch bekannt, wie es für den 31-Jährigen weitergeht: Er bleibt tatsächlich in Holzheim und hat schon vor dem sicheren Klassenerhalt seinen Verbleib mitgeteilt.

Hoher Stellenwert für Oberliga-Klub Die HSG, für die Ayan seit 2024 stürmt, hat in einem ausführlichen Statement den Verleib mitgeteilt: "Mit Oğuz Ayan hat sich einer der prägendsten Spieler der letzten aktuellen Saison dazu entschieden, seinen Weg weiterhin gemeinsam mit der HSG zu gehen. Trotz verschiedener Möglichkeiten und Optionen war für Oğuz klar: Seine Zukunft liegt in Holzheim. Seine Zahlen sprechen für sich die eindrucksvoll zeigen, welchen Stellenwert Oğuz für die HSG besitzt. Doch seine Bedeutung geht weit über Statistiken hinaus." Neuer Trainer für Holzheim Der Oberliga-Klub, der mit Sven van Beuningen einen neuen Trainer erhält, hob zudem die Wichtigkeit des Routiniers hervor: "Als erfahrener Stürmer, Führungspersönlichkeit und absoluter Teamplayer übernimmt Oğuz auf und neben dem Platz Verantwortung. Mit seiner Mentalität, seinem Ehrgeiz und seiner Identifikation mit dem Verein ist er ein Vorbild für die gesamte Mannschaft und insbesondere für unsere vielen jungen Spieler. Gerade in einer Phase, in der wir konsequent auf einen Mix aus Erfahrung und jungen Talenten setzen, ist sein klares Bekenntnis zur HSG von enormer Bedeutung. Oğuz wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle dabei spielen, unsere Mannschaft weiterzuentwickeln und den eingeschlagenen Weg erfolgreich mitzugestalten. Wir sind stolz und glücklich, dass du weiterhin Teil der HSG-Familie bleibst."



