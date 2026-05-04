Schon mit Foto vorgestellt: Oguz Ayan zieht CSV-Zusage zurück

Oguz Ayan (r.) beim Torjubel. – Foto: Hubert Wilschrey

Die Oberliga-Woche startet mit einem geplatzten Transfer eines ehemaligen Torschützenkönigs: Auf FuPa ist seit Montag zu lesen, dass Stürmer Oguz Ayan die Holzheimer SG am Saisonende mit "unbekanntem Ziel" verlässt, dabei hat der CSV Marathon Krefeld den 30-Jährige erst Ende März mit einem Foto vorgestellt. Fehler oder Kehrtwende?

Ayan, der 2022/23 mit 30 Toren und 13 Vorlagen im Trikot des TSV Meerbusch Torschützenkönig wurde, avancierte erst kürzlich ein weiteres Mal in seiner Laufbahn zum Matchwinner, als er das wichtige 2:0 beim 2:0-Sieg der HSG gegen den 1. FC Monheim erzielte. Vier weitere Spiele wird er das Trikot der Holzheimer tragen, ehe er den Klub zum Saisonende verlässt.

Ayan posiert mit CSV-Verantwortlichen - kommt aber doch nicht

Das Ziel lautete eigentlich CSV Marathon Krefeld. Der ambitionierte Bezirksligist hatte erst im März den Angreifer wie folgt vorgestellt: "Oguz bringt reichlich Erfahrung aus der Landesliga und Oberliga mit, seine Statistiken sprechen für sich. Ein klarer Angreifer, der alles für das Team geben wird und unsere Offensive entscheidend verstärkt. Aktuell ist Oguz bei der Holzheimer SG in der Oberliga aktiv." Zu sehen war Ayan sogar mit CSV-Schal: