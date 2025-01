Nach 16 Monaten: FCB-Talent Tarek Buchmann steht vor Comeback

München - Tarek Buchmann galt lange als eines der größten Innenverteidiger-Talente Deutschlands. Doch in den letzten Monaten ist es um den 19-Jährigen ruhig geworden. Eine lange Serie von Verletzungen verhinderte, dass er sich dauerhaft in der Profimannschaft des FC Bayern etablierte. Nach einer 16-monatigen Zwangspause ohne Pflichtspieleinsatz ist Buchmann nun wieder im Training und auf dem Weg zu seinem Comeback.

Auch bei den Profis rückt der Juniorennationalspieler zunehmend in den Fokus: Im Januar 2023 nimmt ihn der damalige Trainer Julian Nagelsmann mit ins Trainingslager nach Katar. Im Testspiel gegen Red Bull Salzburg feiert er sein Profidebüt, bei dem er sogar ein Tor vorbereitet. Im Sommer 2023 geht Buchmann unter Neu-Trainer Thomas Tuchel hinter den etablierten Innenverteidigern Kim, Upamecano und De Ligt als Nummer vier in die Saison.

Im Alter von 14 Jahren schließt sich Tarek Buchmann dem FC Bayern München an und entwickelt sich rasch zu einem Leistungsträger in der Jugendabteilung des Rekordmeisters. In der Saison 2022/23 führt er die U19 als Kapitän an und sammelt in der UEFA Youth League erste internationale Erfahrungen.

Rückkehr nach langer Leidenszeit

Doch dann der Schock: Im September 2023 zieht sich Buchmann bei einem Spiel der Bayern Amateure gegen den FC Memmingen einen Muskelbündelriss zu, der ihn zunächst für einen Monat aus der Bahn wirft. Nur wenig später folgt eine erneute Verletzung an der gleichen Stelle, die eine Operation unausweichlich macht. Nach einer langwierigen Reha und insgesamt 16 Monaten Ausfallzeit ist Buchmann seit dem 5. September 2024 wieder auf dem Platz und absolviert wieder erste Trainingseinheiten mit der Mannschaft.

Um einen weiteren Rückschlag zu vermeiden, planen die Bayern eine behutsame und schrittweise Rückkehr von Buchmann ins Mannschaftstraining und den Spielbetrieb. Voraussichtlich soll er in den kommenden Monaten bei der U23 der Münchner in der Regionalliga Bayern Spielpraxis sammeln. In diesem wettbewerbsorientierten Umfeld, fern vom Druck der Profimannschaft, könnte das ein wichtiger Schritt auf seinem Weg zurück zu alter Stärke sein.

Leihe im Sommer?

Die Bayern Amateure befinden sich derzeit in der Vorbereitung auf die Rückrunde und belegen in der Regionalliga Bayern den zweiten Platz – nur vier Punkte hinter Spitzenreiter Schweinfurt. Schweinfurt empfangen die Münchner zum Start ins neue Jahr am 22. Februar – vielleicht ja mit Tarek Buchmann im Kader?

Trotz seiner langen Verletzungspause gilt Buchmann nach wie vor als eines der vielversprechendsten Innenverteidiger-Talente Deutschlands. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2026, und der Verein zeigt großes Vertrauen in seine Fähigkeiten. Es bleibt abzuwarten, wie die Rückkehr in den Spielbetrieb nach dieser langen Pause verläuft. Angesichts der Rückkehr von Ito und Stanisic sowie der damit verbundenen Konkurrenz in der Innenverteidigung dürften die Chancen auf regelmäßige Einsätze bei den Profis in der kommenden Saison eher gering sein. Daher könnte eine Vertragsverlängerung und eine Leihe im Sommer – ähnlich wie bei seinem ehemaligen Teamkollegen Paul Wanner – eine sinnvolle Option für Buchmann sein, um weiter Spielpraxis zu sammeln.