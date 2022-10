Muskelfaserriss - Olching auswärts in Jetzendorf ohne Moritz Vollmer Nächster Verteidiger fehlt

Zum Auftakt der Rückrunde muss der SC Olching zu einem Gegner, an den er gute Erinnerungen hat: zum Aufsteiger TSV Jetzendorf.

Olching – Das Hinspiel gegen den TSV Jetzendorf konnten die Amperstädter vermeintlich deutlich mit 3:0 gewinnen. Einen Sieg will das Team von Trainer Martin Buch auch am Sonntag (15 Uhr) im Rückspiel gegen den Tabellennachbarn holen. „Ein Sieg wäre schön nach der bitteren Niederlage in Illertissen“, sagt Buch, der aber auch warnt: „Das 3:0 im Hinspiel war knapper als es klingt.“