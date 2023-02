"Müssen im mentalen Bereich zulegen" FuPa Baden Wintercheck +++ TSV Oberwittstadt

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Unsere Ziele sind langfristig und perspektivisch aufgebaut. Das ist ein längerer Prozess, der harte Arbeit beinhaltet. Ob wir unsere (Saison-) Ziele erreicht haben oder nicht, können wir am Ende der aktuellen Runde sagen.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Bedauerlicherweise wird uns Jan Reuther in der Winterpause in Richtung VfR Gommersdorf in die Verbandsliga Nordbaden verlassen.

Die Winterpause hat aber auch einen positiven Effekt: Es werden zum Trainingsauftakt in die Rückrunde auch wieder die Spieler zurückkehren, die eine lange Verletzungspause überstanden haben. Zudem sind die angeschlagenen Spieler ebenfalls wieder fit. Somit werden wir hart arbeiten und können aus dem Vollen schöpfen. Das freut uns.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Es gibt immer Verbesserungspotenzial – sowohl im fitnesstechnischen als auch im taktischen Bereich. Das ist ein kontinuierlicher Prozess und daran werden wir hart arbeiten. Zudem müssen wir im mentalen Bereich zulegen.

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Für uns gab es in der aktuellen Saison keine Überraschung.