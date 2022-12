Mülheimer SV zieht nach klarem Sieg an SW Alstaden vorbei Die Favoriten des SW Alstaden mussten noch zwei späte Gegentreffer schlucken und verlieren den zweiten Tabellenplatz an den Mülheimer SV, der im Parallelspiel nichts anbrennen ließ.

SW Alstaden hat im letzten Spiel vor der Winterpause gepatzt und musste sich letztlich unglücklich gegen den Duisburger SV 1900 mit 2:3 (1:0) geschlagen geben. Im Parallelspiel setzte sich Tabellennachbar Mülheimer SV klar mit 5:0 (2:0) bei der GSG Duisburg durch und zog damit vorbei an Alstaden auf den zweiten Tabellenrang in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5.

Es deutet derzeit alles auf einen Wiederaufstieg vom VfB Speldorf in der Bezirksliga, Gruppe 5 hin. Doch hinter dem Dominator zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die ersten Verfolgerplätze ab.

Gegen den in dieser Saison zumeist unglücklich auftretenden Duisburger SV ging SW Alstaden als klarer Favorit in die Partie. Zwar erwischte die Gäste keinen perfekten Start, doch gingen sie letztlich noch kurz vor der Pause durch Alessandro Falcone in Führung (38.). Die Duisburger Hausherren steckten jedoch nie wirklich auf und erzielten in Form vom erst 19-jährigen Princely Ngantoh kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich (52.).

Es blieb eine offene Partie, in denen sich beiden Seiten Möglichkeiten für Tore boten. Und so baute sich alles zu einer ereignisreiche Schlussphase auf. Zunächst brachte Patrick Szovan den Favoriten wieder In Front (77.). Doch wie zuvor sorgte Alstaden nicht für die ausreichende Spielkontrolle nach der Führung und ermöglichte dem DSV weitere Möglichkeiten. In einer turbulenten Schlussphase drehten so Samet Mantratzi (83.) und Hayate Abe (90+1) die Partie noch zugunsten der Heimmannschaft.

Die Duisburger fuhren damit wichtige drei Punkte im Abstiegskampf ein, während Alstaden weiter den Anschluss an die Tabellenführung verlor.

Früher Platzverweis spielt Mülheim in die Karten