Mülheimer FC und Bartosz Maslon trennen sich einvernehmlich Landesliga, Gruppe 2: Der Mülheimer FC und sein Trainer Bartosz Maslon gehen künftig getrennte Wege.

Dass beim Mülheimer FC einige Dinge im Argen lagen, hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet. Wiederholt äußerte sich Cheftrianer Bartosz Maslon kritisch gegenüber der Mannschaft und ihrer Einstellung. Zuletzt bemängelte der Ex-Trainer in der WAZ fehlenden Teamgeist. Das und die Pleite gegen Liga-Primus SV Scherpenberg haben dann wohl den Ausschlag gegeben, dass beide Seiten für eine Trennung votierten. "Wir haben einfach unterschiedliche Auffassungen, eine unterschiedliche Philosophie. Da prallen zwei Welten aufeinander", erklärt Maslon in der Online-Ausgabe der WAZ.

>>> Bartosz Maslon auf FuPa

Weiter führt er aus, dass er sich mit dieser Option bereits seit mehreren Wochen gedanklich beschäftigt habe. Gleiches galt auch für die Verantwortlichen im Verein. "Wir haben uns ganz fair getrennt. Im Moment passt es irgendwie nicht. Es ist schade, denn er ist ein guter Trainer aber er hat einfach eine andere Philosophie", betont der Vorsitzende des MFC, Celal Cetinkaya. "Ich hatte ein sehr nettes Gespräch mit dem Vorstand. Ich bin dem Verein dankbar für die Zeit, auch wenn sie kurz war. Ich habe hier nette Menschen kennengelernt", ergänzt Maslon.