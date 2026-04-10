Mühlenfeld ist erneut Mintards Held, SVS für den Moment wieder Erster

Das Feld der Aufstiegsanwärter lichte sich zunehmend. Nun sollte der VfB Speldorf nach der 0:1-Pleite gegen die DJK BW Mintard aus der Verlosung raus sein. Mintard selbst hält sich wiederum gute Chancen auf einen der beiden Spitzenplätze am Leben. Insbesondere, wenn das Spitzentrio auch Federn lässt. Der SV Scherpenberg gab sich parallel jedenfalls keine Blöße und rang den SC Werden-Heidhausen mit 3:1 nieder. Am Sonntag folgt schließlich die knifflige Auswärtsfahrt des SV Budberg, der mit drei Punkten beim schwächelnden VfB Bottrop wieder Platz eins übernehmen kann.
Im Tabellenkeller hofft der FC Kray auf einen Befreiungsschlag gegen den Mülheimer FC. Parallel will der PSV Wesel seinen Vorsprung auf die rote Zone mit einem Sieg gegen Viktoria Goch bewahren.
Speldorf hatte zunächst mehr vom Spiel, besonders Bradley Asoh näherte sich dabei dem Führungstreffer, dem 21-Jährigen fehlte allerdings das notwendige Schussglück (12., 27.). Auch bei den Distanzschüssen von Yassin Merzagua (36.) und Robin Tschierske (39.) fehlte nicht viel. Nach Wiederanpfiff erneut die Hausherren - diesmal per Strafstoß. Maximilian Fritzsche scheiterte jedoch an Leon Osssman, der damit im zweiten Spiel im Folge einen Strafstoß pariert (48.).
Doch in Führung gingen dann doch die Gäste. Lukas Mühlenfeld, der vor der Osterpause erst mit drei Treffern gegen den ESC Rellinghausen brillierte, schloss eine Umschaltsituation der Blau-Weißen zur späten Führung und dem 1:0-Endstand ab. Somit hält Mintard einen direkten Konkurrenten auf Abstand und schiebt sich für den Moment zumindest an die Aufstiegsplätze heran.
VfB Speldorf – DJK Blau-Weiß Mintard 0:1
VfB Speldorf: Sebastian Speen, Gabriel Heckerott, Florian Meyer, Robin Tschierske, Dominic Miller (82. Constantin Redeker), Karim El Moumen (77. Leon Barghorn), Janis Timm, Maximilian Fritzsche, Yassin Merzagua, Calvin Küper (87. Mertcan Akdeniz), Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger
DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Max Haubus, Leon Eschen, Noah Stemmer, Marvin Matten, Noah Jecksties, Niklas Nett, Lukas Mühlenfeld, Joshua Mantan, Ben Kastor (76. Eren Güner), Leonard Rettek (76. Lukas Mühlenfeld) - Trainer: Marco Guglielmi
Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 370
Tore: 0:1 Lukas Mühlenfeld (71.)
Zwei Pflichtspielniederlagen in Folge hatten dann doch keinen negativen Einfluss auf die Scherpenberger. Folarin Williams brachte die Hausherren wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff in Führung (39.). Die glich Werden durch Niklas Cirkovic zwischenzeitlich wieder aus (54.), in der Schlussphase brachten Baha Arslanboga (75.) und Marcel Kretschmer (90.+1) die drei Punkte zugunsten des SVS ins Ziel. Bevor die Konkurrenz erneut antworten kann, grüßt Scherpenberg also wieder von der Spitze.
SV Scherpenberg – SC Werden-Heidhausen 3:1
SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Stefan Kapuscinski, Folarin Ibigoni Williams, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Marcel Kretschmer (90. Luca Grillemeier), Emirhan Karaca, Tevfik Kücükarslan (90. Robin Fuhrmann), Kaan Terzi, Baha Arslanboga, Vedad Music (79. Ömer Akbel) - Trainer: Sven Schützek
SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Heiko Wirtz (46. Reo Yoda), Jakob Schneider, Niklas Cirkovic, Lennart Paul Richard Konietzko, Tobias Alexander Jerghoff (30. Fynn Niklas Roß), Linus Thamm, Moritz Alexander Stöber (67. Padra Peyvandi), Max Richter, Antoine Pierre Feld (76. Jamal Daniel Werner), Justus Morten Becker (81. Rene Werner) - Trainer: Danny Konietzko
Schiedsrichter: Jan Niklas Schluse (Bocholt)
Tore: 1:0 Folarin Ibigoni Williams (39.), 1:1 Niklas Cirkovic (54.), 2:1 Baha Arslanboga (75.), 3:1 Marcel Kretschmer (90.+1)
28. Spieltag
17.04.26 Viktoria Goch - ESC Rellinghausen
18.04.26 Mülheimer FC 97 - SV Scherpenberg
19.04.26 FC Kray - 1. FC Lintfort
19.04.26 SV Budberg - PSV Wesel
19.04.26 Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Bottrop
19.04.26 Sportfreunde Niederwenigern - Rhenania Bottrop
19.04.26 SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
19.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard - SG Essen-Schönebeck
29. Spieltag
26.04.26 1. FC Lintfort - DJK Blau-Weiß Mintard
26.04.26 SV Scherpenberg - FC Kray
26.04.26 PSV Wesel - Sportfreunde Hamborn 07
26.04.26 ESC Rellinghausen - SV Budberg
26.04.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Mülheimer FC 97
26.04.26 VfB Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern
26.04.26 VfB Speldorf - Viktoria Goch
26.04.26 Rhenania Bottrop - SC Werden-Heidhausen
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