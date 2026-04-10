Mühlenfeld ist erneut Mintards Held, SVS für den Moment wieder Erster

Lukas Mühlenfeld war erneut Punktegarant. – Foto: Markus Becker

Das Feld der Aufstiegsanwärter lichte sich zunehmend. Nun sollte der VfB Speldorf nach der 0:1-Pleite gegen die DJK BW Mintard aus der Verlosung raus sein. Mintard selbst hält sich wiederum gute Chancen auf einen der beiden Spitzenplätze am Leben. Insbesondere, wenn das Spitzentrio auch Federn lässt. Der SV Scherpenberg gab sich parallel jedenfalls keine Blöße und rang den SC Werden-Heidhausen mit 3:1 nieder. Am Sonntag folgt schließlich die knifflige Auswärtsfahrt des SV Budberg, der mit drei Punkten beim schwächelnden VfB Bottrop wieder Platz eins übernehmen kann.

Im Tabellenkeller hofft der FC Kray auf einen Befreiungsschlag gegen den Mülheimer FC. Parallel will der PSV Wesel seinen Vorsprung auf die rote Zone mit einem Sieg gegen Viktoria Goch bewahren.