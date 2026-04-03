Für Mühlenfeld ist der erste Hattrick "einfach Nebensache"

Hier bejubelt Mühlenfeld seinen Treffer zum 1:0. – Foto: Markus Becker

Dabei machte sich Lukas Mühlenfeld erst seit kurzem einen Ruf als gefürchteter Torjäger. Vor seinem Wechsel zur DJK BW Mintard agierte er zumeist noch im zentralen Mittelfeld oder gar in der Innenverteidigung. Nun steht er bereits bei 15 Saisontreffern – ein Wert, der seine bisherigen Bestmarken deutlich in den Schatten stellt. Mit seinem neu entdeckten Killerinstinkt könnte er im Aufstiegsrennen noch zum entscheidenden Faktor werden.

In der Tat fungierte Mühlenfeld in erster Linie als Vollstrecker. Neben dem Strafstoß – den er er noch selbst herausgeholt hatte – war der Angreifer stets das letzte Glied in schnellen Umschaltsituationen der Hausherren. Dennoch mussten sich gerade nach seinem wunderschönen Distanzschuss zum 3:0 die Zuschauer erst einmal verwundert die Augen reiben, dass der Tabellenführer aus Rellinghausen in dieser Art unter die Räder kommt. Mühlenfeld zu seinem schönsten Treffer des Tages mit einem Augenzwinkern: "Das war so ein Sonntagsschuss, der ist einfach abgerutscht, würde ich mal sagen."

Nach Spielende wollte der Matchwinner den Fokus aber zunächst auf seine Teamkollegen lenken. "Es ist natürlich einfach geil, dass die Jungs auch so super gespielt haben. Gerade Leon Ossman, der den Elfmeter gehalten hat. Da ist der Hattrick einfach Nebensache. Das ist ein positiver Nebeneffekt".

Dass er heute als Stürmer aufläuft, ist ohnehin das Ergebnis eines Experiments. Erst in der Rückrunde der vergangenen Saison stellte Trainer Marco Guglielmi den gelernten Sechser und Innenverteidiger nach vorne. "Seitdem läuft es ganz okay“, meinte Mühlenfeld mit einem Grinsen. Angesichts seiner Quote eine klare Untertreibung.

Auch Güners Treffer kann sich sehen lassen

Auch nach seinem Dreierpack in den Anfangsminuten fungierte er fast durchgehend als Unruheherd für die gegnerische Abwehrkette. Bei nahezu jeder Hereingabe in Richtung seines Dunstkreises hallte ein hoffnungsvolles "Mühle!“ von der Bank über den Platz. Der vierte Treffer blieb ihm jedoch verwehrt. Das finale Highlight durfte er wenige Minuten vor Schluss schließlich dem kurz zuvor eingewechselten Eren Güner überlassen, der mit einem satten Treffer in den Winkel eine unbändige Jubelarie bei den Blau-Weißen auslöste.

Mit dem klaren Sieg rückt Mintard rechtzeitig vor den entscheidenden Wochen wieder oben heran. Zu einer Kampfansage wollte sich Mühlenfeld nach dem Spiel aber nicht mitreißen lassen: "Wir gucken von Spiel zu Spiel. Jetzt ist nächste Woche ein ganz wichtiges Spiel in Speldorf (10. April). Das wird sehr schwer. Wir gucken, dass wir da erst mal gewinnen und dann schauen wir einfach, was geht."