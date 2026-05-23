MSV: "Wollten den Titel für Duisburg holen"

"Wir haben zwei Tore in der ersten Halbzeit gemacht, dann zwei schnelle Treffer nach der Pause erzielt. Dann haben wir gewechselt und das Spiel wurde etwas zu einem Sommerkick, was aber auch normal ist. St. Tönis hat alles reingeworfen und konnte sich am Ende noch mit dem Ehrentreffer belohnen. Ich glaube, heute sind alle glücklich", fasste er die Partie kurz und bündig zusammen. Nach der verpassten Relegation hat der MSV mit dem Sieg im Niederrheinpokal das "Trostpflaster" für sich entschieden. "Wir wollten unbedingt den Titel für Duisburg holen", betonte Hirsch.

Das bittere Ende der Saison in der 3. Liga wirkte dennoch nach. Es sei schon "schwer gewesen", die Spieler noch einmal zu motivieren. Zumal am Abend zuvor Rot-Weiss Essen in der Partie gefordert war, in der die Duisburger gerne auf dem Rasen gestanden hätten - der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Eigentlich wollte Hirsch dem Spiel keine große Bedeutung beimessen, "aber meine Frau wollte es schauen, dann musste ich mitgucken." So verbrachte das Ehepaar Hirsch den Freitagabend gemeinsam auf der Couch. "Sonst hätte ich ins Schlafzimmer gehen und einen Film schauen müssen", erklärte der 54-Jährige.

Stolz auf die Saison

Trotzdem macht sich der stolz auf das Erreichte in der abgelaufenen Saison langsam bemerkbar. "Wir sind Vierter geworden. Wenn uns das vor einem Jahr, nach dem Gewinn der Regionalliga-Meisterschaft und dem Aufstieg, jemand gesagt hätte, hätten wir das in jedem Fall angenommen. Dass es am Ende doch so bitter wurde, hat es dann hart gemacht", führte er weiter aus.