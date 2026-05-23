MSV: "Wollten den Titel für Duisburg holen"

Sichtlich zufrieden war Dietmar Hirsch nach Abpfiff des Endspiels um den Niederrheinpokal. Der MSV Duisburg hat da dem SC St. Tönis beim klaren 4:1-Sieg keine Chance gelassen, immerhin konnte sich der Oberligist mit einem Ehrentreffer für eine ordentliche Leistung belohnen. Bevor es für den Coach in den Urlaub geht, stand für ihn aber noch das letzte Gespräch mit der Presse in dieser Saison an.
"Wir haben zwei Tore in der ersten Halbzeit gemacht, dann zwei schnelle Treffer nach der Pause erzielt. Dann haben wir gewechselt und das Spiel wurde etwas zu einem Sommerkick, was aber auch normal ist. St. Tönis hat alles reingeworfen und konnte sich am Ende noch mit dem Ehrentreffer belohnen. Ich glaube, heute sind alle glücklich", fasste er die Partie kurz und bündig zusammen. Nach der verpassten Relegation hat der MSV mit dem Sieg im Niederrheinpokal das "Trostpflaster" für sich entschieden. "Wir wollten unbedingt den Titel für Duisburg holen", betonte Hirsch.
Das bittere Ende der Saison in der 3. Liga wirkte dennoch nach. Es sei schon "schwer gewesen", die Spieler noch einmal zu motivieren. Zumal am Abend zuvor Rot-Weiss Essen in der Partie gefordert war, in der die Duisburger gerne auf dem Rasen gestanden hätten - der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Eigentlich wollte Hirsch dem Spiel keine große Bedeutung beimessen, "aber meine Frau wollte es schauen, dann musste ich mitgucken." So verbrachte das Ehepaar Hirsch den Freitagabend gemeinsam auf der Couch. "Sonst hätte ich ins Schlafzimmer gehen und einen Film schauen müssen", erklärte der 54-Jährige.
Trotzdem macht sich der stolz auf das Erreichte in der abgelaufenen Saison langsam bemerkbar. "Wir sind Vierter geworden. Wenn uns das vor einem Jahr, nach dem Gewinn der Regionalliga-Meisterschaft und dem Aufstieg, jemand gesagt hätte, hätten wir das in jedem Fall angenommen. Dass es am Ende doch so bitter wurde, hat es dann hart gemacht", führte er weiter aus.
Bei sommerlichen Temperaturen von um die 30 Grad, war es wichtig, "dass wir relativ früh die Tore gemacht haben." Mit den Wechseln bot Hirsch zudem den Spielern, die den Verein verlassen werden und antreten konnten, die Chance, sich von den eigenen Fans zu verabschieden. Mert Göckan, Leon Müller und Steffen Meuer liefen ein letztes Mal im Wedaustadion auf. Für den im Winter verpflichteten Dominik Becker reichte es nicht für Spielzeit, Florian Egerer konnte verletzungsbedingt nicht mitwirken. Nun geht es in den wohlverdienten Urlaub. Erst am 30. Juni ist Trainingsauftakt an der Westender Straße und der nächste Anlauf auf den Aufstieg wird angegangen.
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