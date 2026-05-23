MSV Duisburg besiegt St. Tönis im Finale des Niederrheinpokals mit 4:1

Der MSV Duisburg hat sich nach der Enttäuschung in der Aufstiegsentscheidung der Dritten Liga am Pfingstsamstag den Niederrheinpokal gesichert. Vor 18.279 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch mit 4:1 gegen den Oberligisten SC St. Tönis durch, der nach seinen Möglichkeiten über 90 Minuten alles versuchte.
Zum Zuschauen durfte man in Duisburg am Samstag fraglos von idealen Bedingungen sprechen, für die Aktiven waren die fast 30 Grad indes schon sehr fordernd. Der MSV Duisburg wechselte gegenüber dem letzten Ligaspiel auf vier Positionen. Jan-Simon Symalla, Aljaz Casar, Patrick Sussek und Conor Noß kamen für Christian Viet, Dominik Kother, Joshua Bitter und und Lex-Tyger Lobinger in die Partie. Der Oberligist SC St. Tönis brachte natürlich auf den Platz, was der Kader zu bieten hatte. Dazu gehörte in der Auswahl von Trainer Bekim Kastrati neben Kapitän Dominik Dohmen natürlich auf Tyler Nkamanyi, der in den bisherigen fünf Partien des Niederrheinpokals in dieser Saison für den SC fünfmal getroffen hatte.
Es ging dennoch munter los, der erste Vorstoß der Duisburger in der 2. Minute durch Sussek wurde aber noch souverän wegverteidigt. In der 4. Minute rappelte es dann aber doch zum ersten Mal. Wieder war es Sussek, der diesmal die flache Hereingabe von der rechten Seite von Symalla unhaltbar für Keeper Tim Leon Schrick aus kurzer Distanz im Tor unterbrachte. Natürlich hatte der Drittligist auf nahezu allen Positionen Tempo-Vorteile – und spielte diese auch aus. In der achten Minute lief Sussek frei auf Schrick zu, war diesmal aber zu zögerlich. Bis zur 18. Minute dauerte es, bis sich der Oberligist erstmals dem Tor ansatzweise näherte, doch die Hereingabe von Nkamanyi landete nicht bei einem Mitspieler, ein erster Schuss von Julian Suaterna Florez landete zwei Minuten später weit neben dem MSV-Tor. Die Duisburger mussten dann verletzungsbedingt früh erstmals wechseln, für Niklas Jessen kam Mert Göckan in die Partie. In der 26. Minute hatte der Außenseiter dann seine erste dicke Möglichkeit. Aus rund 20 Metern zog Morten Heffungs ab, der Spielgerät strich nur knapp über den Querbalken. Das hatte sich ein wenig angedeutet, weil die Duisburger es mit Einsatz und Ideen nicht gerade übertrieben, während St. Tönis mutiger wurde.
Vielleicht war es genau das, was sich in der 34. Minute rächen sollte. Sussek war an der Strafraumgrenze von Maximilian Pohlig nur noch durch ein Foul zu bremsen, den fälligen Strafstoß, der ersten überhaupt in dieser Spielzeit für den MSV, verwandelte Casar sicher in die rechte untere Torecke. Mit diesem 2:0 ging es dann ohne weitere Höhepunkte in die Kabinen, weil Suaterna Florez in der Nachspielzeit zwar gut 40 Meter mit dem Ball überbrückte, den Abschluss dann aber neben das Tor setzte.
Nach dem Wechsel zerstörten die Meidericher innerhalb kürzester Zeit jede Hoffnung auf Spannung im Finale. In der 47. Minute landete der Ball nach einer Linksflanke von Florian Krüger genau auf dem Kopf von Sussek, der ohne Probleme zum 3:0 für den MSV einköpfte. Nur drei Minuten später war Sussek dann Vorlagengeber für Symalla, der mit dem Einschieben des Balles zum 4:0 keine Mühe mehr hatte. Danach fehlte dann auch dem MSV verständlicherweise etwas die Motivation, dieses Tempo weiter anzubieten. Dem SC St. Tönis lässt sich keineswegs der Vorwurf machen, sich irgendwann hängengelassen zu haben. In der 72. Minute versuchte sich der eingewechselte Mario Knops nochmal mit einem Abschluss, der aber letztlich am Kasten vorbei ging. Drei Minuten später hatte Nkamanyi dann die bis dahin beste Chance der Töniser, scheiterte aber an MSV-Keeper Maximilian Braune und setzte den Abpraller mit dem Kopf danach über die Latte. In der 86. Minute wurde der SC dann doch noch für seinen Aufwand belohnt. Nach einer Ecke konnte Braune den Ball nicht entscheidend erreichen, Ben Schlicke klärte den Abschluss von Luis Angel Montenegro erst hinter der Linie. Und beinahe hätte Florez zwei Minuten später noch das 2:4 erzielt, scheiterte aber aus guter Position und kurzer Distanz. Danach gehörte der Jubel dann aber dem MSV, der mit dem Pokalsieg ein wenig Balsam auf die Wunden des gescheiterten Aufstiegs legte.