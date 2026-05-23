MSV Duisburg besiegt St. Tönis im Finale des Niederrheinpokals mit 4:1 Finale des Niederrheinpokals: 18.279 Zuschauer sahen den nie gefährdeten Triumph des Drittligisten MSV Duisburg gegen den Oberligisten SC St. Tönis, der sich wacker schlug. von Sascha Köppen · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser

Duisburgs Simon Symalla im Duell mit Julian Suaterna Florez vom SC St. Tönis. – Foto: Markus Verwimp

Der MSV Duisburg hat sich nach der Enttäuschung in der Aufstiegsentscheidung der Dritten Liga am Pfingstsamstag den Niederrheinpokal gesichert. Vor 18.279 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch mit 4:1 gegen den Oberligisten SC St. Tönis durch, der nach seinen Möglichkeiten über 90 Minuten alles versuchte.

Zum Zuschauen durfte man in Duisburg am Samstag fraglos von idealen Bedingungen sprechen, für die Aktiven waren die fast 30 Grad indes schon sehr fordernd. Der MSV Duisburg wechselte gegenüber dem letzten Ligaspiel auf vier Positionen. Jan-Simon Symalla, Aljaz Casar, Patrick Sussek und Conor Noß kamen für Christian Viet, Dominik Kother, Joshua Bitter und und Lex-Tyger Lobinger in die Partie. Der Oberligist SC St. Tönis brachte natürlich auf den Platz, was der Kader zu bieten hatte. Dazu gehörte in der Auswahl von Trainer Bekim Kastrati neben Kapitän Dominik Dohmen natürlich auf Tyler Nkamanyi, der in den bisherigen fünf Partien des Niederrheinpokals in dieser Saison für den SC fünfmal getroffen hatte. Frühes 1:0 für den MSV Es ging dennoch munter los, der erste Vorstoß der Duisburger in der 2. Minute durch Sussek wurde aber noch souverän wegverteidigt. In der 4. Minute rappelte es dann aber doch zum ersten Mal. Wieder war es Sussek, der diesmal die flache Hereingabe von der rechten Seite von Symalla unhaltbar für Keeper Tim Leon Schrick aus kurzer Distanz im Tor unterbrachte. Natürlich hatte der Drittligist auf nahezu allen Positionen Tempo-Vorteile – und spielte diese auch aus. In der achten Minute lief Sussek frei auf Schrick zu, war diesmal aber zu zögerlich. Bis zur 18. Minute dauerte es, bis sich der Oberligist erstmals dem Tor ansatzweise näherte, doch die Hereingabe von Nkamanyi landete nicht bei einem Mitspieler, ein erster Schuss von Julian Suaterna Florez landete zwei Minuten später weit neben dem MSV-Tor. Die Duisburger mussten dann verletzungsbedingt früh erstmals wechseln, für Niklas Jessen kam Mert Göckan in die Partie. In der 26. Minute hatte der Außenseiter dann seine erste dicke Möglichkeit. Aus rund 20 Metern zog Morten Heffungs ab, der Spielgerät strich nur knapp über den Querbalken. Das hatte sich ein wenig angedeutet, weil die Duisburger es mit Einsatz und Ideen nicht gerade übertrieben, während St. Tönis mutiger wurde.