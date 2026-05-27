MSV-News KW 22: Duisburg stellt neuen Analysten und Zeugwart vor Zwei vakante Posten im Staff des MSV Duisburg sind besetzt worden. Ein neuer Analyst und ein Zeugwart stoßen zur neuen Saison zu den Zebras. von Marcel Eichholz · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW21 geht der Fokus auf die Jugend, die im Saisonfinale siegen konnte. Den Frauen ist die Generalprobe vor dem anstehenden Niederrheinpokal-Finale an Pfingstmontag ebenfalls geglückt. Katerstimmung herrscht derweil noch bei den Profis. Nach der verpassten Relegation sind sie ebenfalls im Endspiel um den Verbandspokal noch einmal gefordert.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 27. Mai, 15.05 Uhr: Zeugwart und Analyst sind da Beim Niederrheinpokal-Finale hat der MSV Duisburg Analyst Leon Welter und Zeugwart Omar Ahmad verabschiedet. Inzwischen sind die Posten neu besetzt worden. Justus Böving unterstützt Cheftrainer Dietmar Hirsch künftig in der Analyse. Er war in gleicher Funktion im NLZ von Borussia Dortmund tätig. Als Zeugwart stößt Lars Rambow neu hinzu. 22. Mai, 10.45 Uhr: Neue Dauerkarte erhältlich Nach der Saison ist vor der Saison. Auch in der kommenden Spielzeit tritt der MSV Duisburg in der 3. Liga an und hofft dort auf die wiederum zahlreiche Unterstützung seiner Fans. Die können sich ab sofort mit der neuen Dauerkarte eindecken. Die Preise bleiben dabei im vergleich zur nun abgelaufenen Spielzeit gleich. Es gilt weiter das Prinzip: 19 Spiele sehen, 15 zahlen. Auch die VRR-Nutzung ist wie gewohnt inbegriffen. Die Plätze aus der Saison 2025/26 sind bis Dienstag, 30. Juni, reserviert. Werden sie nicht verlängert, gehen sie im Anschluss in den freien Verkauf. Neu dabei sind die Blöcke 15 und 16.

19. Mai, 14.55 Uhr: MSV-Frauen wollen in den DFB-Pokal Mo., 25.05.2026, 13:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg TSV Solingen TSV Solingen 3 1 + Video An Pfingstmontag stehen die MSV-Frauen in Endspiel um den Niederrheinpokal. Gegner ist der klassentiefere TSV Solingen. Gespielt wird auf der Vereinsanlage des MSV Duisburg, die in den vergangenen Wochen mit neuen Sitzschalen ausgestattet wurde. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Niederrheinliga wollen die Frauen nun das Double holen und damit das Ticket für den DFB-Pokal in der kommenden Saison lösen. Die Verantwortlichen hoffen auf eine große Kulisse. Einen Vorverkauf für die Partie gibt es nicht, Eintrittskarten sind ausschließlich an der Tageskasse zu erwerben. Vollzahler zahlen fünf Euro, ermäßigte Zutrittsberechtigungen gibt es für drei Euro. Für Speis und Trank ist gesorgt. 18. Mai, 10 Uhr: U19 springt auf Tabellenplatz eins So., 17.05.2026, 15:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg SV Darmstadt 98 Darmstadt 98 8 0 Abpfiff Am vorletzten Spieltag in der DFB-Nachwuchsliga B haben die U19-Junioren des MSV Duisburg den ersten Tabellenplatz erobert. Da der bisherige Spitzenreiter Viktoria Köln mit 1:2 Rot-Weiß Oberhausen unterlag, konnten die Duisburger ihrerseits mit einem deutlichen 8:0-Kantersieg gegen den SV Darmstadt vorbeiziehen. Loris Gashi eröffnete schon in der siebten Minute den Torreigen. Mohammed Berrahou (15./36./55.), Ole Rinke (24.), Yannik Scholl (76./89.) sowie ein Eigentor sorgten für die weiteren Treffer. Damit haben es die Zebras nun in der eigenen Hand, die Saison als Erster zu beenden. Am kommenden Samstag geht es zum FSV Frankfurt. 18. Mai, 9 Uhr: B-Junioren gewinnen letztes Saisonspiel

Mit 2:1 hat die U17 der Zebras das letzte Saisonspiel gegen Preußen Münster für sich entschieden. Schon nach zwölf Minuten traf Edonit Koca zum 1:0. Eine halbe Stunde war gespielt, als Souleymane Barry für die Gäste ausgleichen konnte, doch noch vor der Pause schlugen die Duisburger zurück. Kapitän Julian Bierschenk markierte das 2:1 (39.). Nach dem Seitenwechsel gab es keine weiteren Torerfolge. "Ich freue mich sehr, dass die Jungs einen positiven Abschluss geschafft haben und die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden können. Das Team hat sich besonders in die Rückrunde reingebissen und ich bin alles in allem zufrieden", sagte Trainer Marc Auf dem Kamp im Anschluss in den Vereinsmedien. 18. Mai, 8 Uhr: Frauen schießen sich warm