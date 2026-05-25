MSV Duisburg verabschiedet fünf Spieler und zwei Staff-Member Im Rahmen des Endspiels um den Niederrheinpokal hat der MSV Duisburg fünf Spieler verabschiedet. Auch für zwei Staff-Member endet die Zeit an der Wedau. von Marcel Eichholz · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Für fünf Spieler endet die Zeit beim MSV Duisburg nun. – Foto: Ralph Görtz

Nach der Saison ist es oft auch an der Zeit, Abschied zu nehmen. Am Samstag stand der MSV Duisburg zum letzten Mal in dieser Saison vor heimischem Publikum auf dem Feld. Den Rahmen nutzte der Verein, um sich von fünf Spielern und zwei Mitgliedern aus de Staff zu verabschieden. Die Zeit an der Wedau endete für Steffen Meuer, Leon Müller, Mert Göckan, Florian Egerer und Dominik Becker. Auch Analyst Leon Welter und Zeugwart Omar Ahmad treten eine neue Aufgabe an.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Meuer, Müller, Göckan und Egerer gehörten zu der Mannschaft, die im Sommer vor zwei Jahren den Aufschwung des MSV mit einleiteten und den direkten Wiederaufstieg aus der Regionalliga West in die 3. Liga schaffte. Nun sind ihre Verträge ausgelaufen und nicht verlängert worden. Besonders für Egerer endete eine bittere Spielzeit. In der Regionalliga war er aus der Startelf nicht wegzudenken, in der 3. Liga spielte er dann keine Rolle mehr. Ein 45-Minuten-Einsatz bei Viktoria Köln war alles, was ihn an Spielzeit in der Liga zugestanden wurde, im Niederrheinpokal-Halbfinale beim 1. FC Bocholt zog er sich eine schwere Verletzung an der Achillessehne zu und fällt seitdem aus. In den Sozialen Medien verabschiedet er sich von den Duisburger Fans: "Diese Saison war ein Kapitel, das ich nie vergessen werde. Meisterschaft, Aufstieg in die 3. Liga, und vor allem: Ihr Fans! Was ihr an der Wedau abgefackelt habt, war einfach Wahnsinn. Eure Unterstützung hat uns getragen – durch jedes Spiel und jede Minute. Ich bin stolz, Teil dieser Mannschaft und dieses Vereins zu sein. Und freue mich auf die nächste Saison. Lasst uns genau mit diesem Spirit weitermachen – für den MSV, für die Stadt, für euch. Danke für alles! Auf eine geile nächste Saison in der 3. Liga!"

Ersatz für Staff gefunden Leon Müller kam in der abgelaufenen Spielzeit über die Rolle als Einwechselspieler nicht hinaus. 15 Einsätze konnte er so verbuchen, wurde zudem immer wieder durch Verletzungen aus der Bahn geworfen. Meuer stand zwar insgesamt 24 Mal auf dem Rasen, doch auch er konnte sich nicht durchsetzen. Durchaus überraschend ist derweil der Abgang von Göckan, der zuletzt mehrfach den Vorzug vor Can Coskun erhalten hatte und im Vergleich von Coach Dietmar Hirsch "auf Augenhöhe" eingeordnet wurde. "Danke für zwei erfolgreiche Jahre.

Ich wünsche euch alles gute für die Zukunft", lautet sein kurzes Statement. Nur ein halbes Jahr dauerte das Engagement von Becker. Als vertragloser Spieler im Winter gekommen, kämpfte auch er mit fortwährenden Verletzungen. Gemeinsam zum 1. FC Köln wechseln Analyst Leon Welter sowie Zeugwart Omar Ahmad. Für beide haben die Zebras bereits Ersatz gefunden, wie Hirsch nach dem Niederrheinpokalfinale bestätigte. "Ich möchte mich bei Leon und Omar bedanken. Sie sind in den zwei Jahren extrem mitgegangen. Ersatz haben wir aber bereits gefunden und werden ihn zur passenden Gelegenheit auch veröffentlichen", sagte er.