MSV-News in KW3: Duisburg holt den Hallentitel

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW3 startet die 3. Liga wieder in den Spielbetrieb, die MSV-Frauen feiern den Sieg bei der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg und abseits des Platzes ist es eisig.
Gibt es am Dienstag noch eine individuelle Laufeinheit für die Kicker des VfB Stuttgart II, so startet der kommende Gegner der Zebras am Mittwoch ebenfalls in die intensive Vorbereitung auf den Rückrunden-Start. "Dann geht es an die Feinheiten im Hinblick auf das Spiel gegen Duisburg", erklärt Trainer Nico Willig. Das hat er außerdem gesagt.
Mit einem von vorn bis hinten dominanten Auftritt haben die Frauen des MSV Duisburg die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg gewonnen. In den drei Gruppenspielen gegen Eintracht Duisburg, Rhenania Hamborn und den SV Duissern blieben die Zebras ohne Gegentor. Auch im Halbfinale gegen die TS Rahm hielten die Duisburgerinnen den eigenen Kasten sauber. Die Serie hielt auch im Finale, als es erneut gegen Eintracht Duisburg ging. Der MSV siegte mit 5:0. Am kommenden Sonntag sind die Meidericherinnen dann beim Hallenmasters in Dülken im Einsatz.
Am Samstag ist der MSV-Tross aus dem Trainingslager im türkischen Belek zurückgekehrt. Eine Woche lang hat sich die Mannschaft von Cheftrainer Dietmar Hirsch intensiv auf den Rückrunden-Start in der 3. Liga am kommenden Sonntag vorbereitet. Nach zwei freien Tagen geht es für die Zebras am Dienstag wieder auf den Trainingsplatz. Um 10.30 Uhr bittet der Übungsleiter zum Aufgalopp an der Westender Straße. Mittwoch wird um 15 Uhr mit dem Ball geübt, Donnerstag um 11 Uhr. Die Einheit am Freitag ist nicht-öffentlich. Samstag tritt das Team dann die Fahrt in den Süden an. Am Sonntag spielt der MSV um 13.30 in Großaspach gegen die U23 des VfB Stuttgart (FuPa-Liveticker).
Aufgrund der Wetterprognose bleibt der Zebrashop und die Geschäftsstelle des MSV Duisburg am Montag geschlossen. Ab Dienstag nimmt im Stadion wieder alles seinen gewohnten Lauf. Online ist der Shop aber weiterhin erreichbar.
