MSV-News in KW3: Duisburg holt den Hallentitel

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW3 startet die 3. Liga wieder in den Spielbetrieb, die MSV-Frauen feiern den Sieg bei der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg und abseits des Platzes ist es eisig.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 13. Januar, 11 Uhr: Gegner startet Vorbereitung Gibt es am Dienstag noch eine individuelle Laufeinheit für die Kicker des VfB Stuttgart II, so startet der kommende Gegner der Zebras am Mittwoch ebenfalls in die intensive Vorbereitung auf den Rückrunden-Start. "Dann geht es an die Feinheiten im Hinblick auf das Spiel gegen Duisburg", erklärt Trainer Nico Willig. Das hat er außerdem gesagt. 12. Januar, 13 Uhr: Frauen jubeln in der Halle Mit einem von vorn bis hinten dominanten Auftritt haben die Frauen des MSV Duisburg die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg gewonnen. In den drei Gruppenspielen gegen Eintracht Duisburg, Rhenania Hamborn und den SV Duissern blieben die Zebras ohne Gegentor. Auch im Halbfinale gegen die TS Rahm hielten die Duisburgerinnen den eigenen Kasten sauber. Die Serie hielt auch im Finale, als es erneut gegen Eintracht Duisburg ging. Der MSV siegte mit 5:0. Am kommenden Sonntag sind die Meidericherinnen dann beim Hallenmasters in Dülken im Einsatz.