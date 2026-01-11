VfB Stuttgart II: "Man triggert alles ein bisschen an"

Nico: „Wir haben vom Wetter her eine gute Woche erwischt. Wenn es am Abreisetag stürmt und ein Training nicht möglich wäre, dann haben wir alles richtig gemacht.“

Nico, am Abreisetag stürmt und regnet es in Manavgat. Bist du froh, dass es jetzt wieder nach Hause geht?

Nico: „Insgesamt kann man zufrieden sein. Es musste nichts ausfallen, wir mussten nichts umplanen. Mit der Orga und der Logistik war alles in Ordnung, das Hotel war gut, die Plätze waren gut und die Wege waren kurz.“

Die Bedingungen waren in den vergangenen Tagen sehr gut, wie zufrieden bist du mit dem Verlauf des Trainingslagers?

Konntet ihr im Trainerteam alle Inhalte, die ihr euch vorgenommen hattet, reinpacken?

Nico: „Man hat immer eine riesige Liste, trotzdem muss man drauf reagieren, was die Mannschaft braucht, und muss bei manchen Themen etwas länger verweilen. Wir wollten einen Schwerpunkt bei Standards setzen, im Spiel mit dem Ball, aber auch in Spielformen, wo es um Intensität geht. Wir haben auch läuferische und athletische Schwerpunkte einbauen können. Trotzdem ist es keine klassische Vorbereitung, wenn man nur zwei Wochen Zeit hat. Man triggert alles ein bisschen an, um wieder in den Rhythmus zukommen.“

Mit Thomas Kastanaras, Nuha Jatta und Tino Kaufmann sind drei Langzeitverletzte wieder zurück. Wie ist ihr Leistungsstand?

Nico: „Es ist super, dass die drei wieder zurück sind. Sie waren lange raus, deshalb haben wir ihre Umfänge auch ein bisschen dosiert, genau wie bei den beiden U19-Spielern, die dann zum Mercedes-Benz JuniorCup abgereist sind. Wir haben auch alle drei im Testspiel über jeweils 40 Minuten zum Einsatz gebracht. Das war ein erster Schritt und gegen einen Erstligisten völlig in Ordnung. Thomas schießt dabei auch noch ein Tor, das tut ihm gut, da er sich als Stürmer eben auch über Tore definiert. Sie sind glücklich, dass sie alles problemlos durchziehen konnten, trotzdem benötigen sie noch etwas Zeit, bis sie wieder bei 100 Prozent sind.“

Lediglich Florian Hellstern musste die vergangenen drei Tage aussetzen. Wie geht es ihm?

Nico: „Es wird von Tag zu Tag besser Er ist nach seiner Hüftprellung wieder im Lauftraining. Es ist eine Geduldssache, aber alles deutet darauf hin, dass er nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann.“

Das einzige Testspiel der Vorbereitung wurde gegen Universitatea Craiova mit 3:2 gewonnen. Wie zufrieden warst du mit dem Test?

Nico: „Man kann sehr zufrieden mit dem Auftritt gegen einen ambitionierten rumänischen Tabellenführer, der international unterwegs ist. Wir waren in vielen Phasen das bessere Team, obwohl wir viel jünger waren. Vom Einsatz und der Bereitschaft hat man gesehen, dass die Jungs gegen diesen guten Gegner sich behaupten und durchsetzen wollten.“

Wie sieht die kommende Woche mit Blick auf das Heimspiel gegen Duisburg am Sonntag aus?

Nico: „Nach zwei freien Tagen steigen wir am Mittwoch ins Mannschaftstraining ein, wobei es für Dienstag individuelle Laufpläne gibt, und hoffen, dass die Trainingsbedingungen so gut sind, dass wir fortsetzen können, was wir uns hier erarbeitet haben. Dann geht es an die Feinheiten im Hinblick auf das Spiel gegen Duisburg.“