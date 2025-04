MSV LIVE: Gegen Wundertüte 1. FC Düren muss es krachen

Groß war das Medienaufkommen am Dienstag in der Dürener Westkampfbahn. In einer unorganisiert wirkenden Veranstaltung hat der Verein mit Hilfe eines Influencers versucht, aus 30 Spielern die zehn besten auszuwählen und die sollen nach Möglichkeit schon am Samstag gegen die Zebras auf dem Platz stehen. Dass zwei von ihnen noch einen gültigen Vertrag mit einem anderen Verein haben, kam erst später heraus, passt aber zu dem Bild, dass Düren in diesen Tagen vermittelt.

Eines muss man ihnen aber lassen: Die Schlupflöcher in den Statuten des Westdeutschen Fußballverbandes haben die Verantwortlichen des FCD geschickt ausgenutzt. Zu viel ist es hingegen den Ultras der Gäste aus Duisburg. In einer ausführlichen Stellungnahme schildern sie ihre Sicht der Dinge und haben verkündet, dem Spiel fernzubleiben. Ebenfalls nicht gut auf die Dürener zu sprechen ist MSV-Coach Dietmar Hirsch, der von einer "Comedy-Veranstaltung" sprach und in der Vorbereitung auf die Partie den Gegner gänzlich außen vor ließ. Wie soll sich der MSV auch auf ein Team einstellen, bei dem nicht einmal klar ist, welche Spieler überhaupt im Kader stehen? Der Fokus wurde also auf das eigene Spiel gerichtet. Trainer und Spieler sind gleichermaßen genervt. Es bleibt die spannende Frage, ob sie das auch auf das Feld bringen und Düren entsprechend ihre Meinung kundtun können. Der bisherige Rekordsieg in der Regionalliga West ist übrigens ein 11:0.

So spielen die Mannschaften

Sobald die Aufstellungen der Teams bekannt sind, werden sie an dieser Stelle ergänzt.