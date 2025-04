Düren sucht die Superspieler

Es ist ein bizarres Bild. Vor allem für einen Tag im Frühjahr, wo Auswahltrainings in der Regel nicht mehr stattfinden. Doch in Düren ticken die Uhren aktuell anders. Immerhin: Die Spieler kennen das Prozedere, beispielsweise aus den Verbandsmannschaften. Auch Probetrainings hat zuvor schon jeder von ihnen absolviert. Doch das hier ist anders. Vor allem zu diesem Zeitpunkt, an dem die Spielerkader schon seit Monaten feststehen. Aber: Es ist die letzte Chance, in der laufenden Saison irgendwo in Erscheinung zu treten, vielleicht noch einmal positiv aufzufallen. Eine Chance, die es üblicherweise nicht gibt. Danach? Einen guten Arbeitsvertrag in einer der Regionalligen erhalten. Oder sogar noch einmal einen Verein in einer Profiliga finden. Und dort vielleicht endlich den Durchbruch schaffen und gar noch einmal höher eingreifen.

Rund ein Dutzend Spieler stehen auf dem Rasenplatz der Westkampfbahn in Düren. In Reih und Glied. Sie warten auf das Urteil der Jury. Die hatte sich eine Trainingsübung zuvor genau angeguckt und entscheiden: Wer kommt weiter, wer ist raus? Die Spieler wirken nervös. Verlagern ihr Gewicht vom linken aufs rechte Bein. Spielen mit ihren Fingern herum. Schon bei den Übungen wirkte der eine oder andere bereits etwas hibbelig, verzweifelte schon fast, wenn die Aktion nicht gut war – kein Wunder. Für sie steht schließlich einiges auf dem Spiel. Qualifizieren sie sich für die Bühne Regionalliga West und das Highlightspiel gegen den MSV Duisburg am Sonntag vor 5000 Zuschauern? Oder geht es zurück in ihre fußballerische Arbeitslosigkeit?

Der 1. FC Düren steht schließlich zu diesem Zeitpunkt ohne einen einzigen Spieler da – und bietet den vertragslosen Kickern, die an diesem Dienstag an die Westkampfbahn gekommen sind, eine einmalige Gelegenheit. Am 31. März hat der gesamte Kader inklusive Trainerteam und Mitarbeiter gekündigt. Der Verein ist pleite. Der Schuldenberg steht laut lokalen Medienberichten irgendwo zwischen fünf und sechs Millionen Euro. Das Meisterschaftsspiel am vergangenen Samstag beim Wuppertaler SV hatte die U23-Landesligamannschaft bestritten. Sie schlug sich wacker und verlor aber letztendlich mit 1:4. Tags zuvor hatte Influencer Bilal Kamarieh dazu aufgerufen, sich für den Verein zu bewerben. Er suche zehn Spieler, die zu dem Kader gehören sollen, der mit dem 1. FC Düren die Regionalliga-Saison beendet.

Die Voraussetzungen dafür: Sie müssen vereinslos sein oder dürfen mehr als sechs Monate nicht mehr in einem Pflichtspiel aufgelaufen sein. Genau dann sind Amateurfußballer auch spielberechtigt, wenn sie sich außerhalb der Wechselperiode irgendwo anmelden wollen. Die Dürener nutzen damit eine Art Lücke in der Spielordnung des WDFV.

30 Kandidaten aus unzähligen Bewerbungen

Etwa 500 Fußballer sollen sich beworben haben, manche sprachen auch von bis zu 1000. Viele davon auch unter 18, wie Kamarieh tags zuvor auf Social Media berichtete. Dieser hatte aus den Bewerbungen zahlreich aussortiert und 30 mehr oder weniger semiprofessionelle Fußballer zum Training eingeladen. Sie kamen aus der Gegend, aber auch aus Bremen, aus Hamburg. Ein Kandidat reiste sogar aus Salzburg an. Schon der Aufruf hatte mediale Wellen geschlagen. Am Dienstagnachmittag waren neben den Lokaljournalisten dann auch der WDR, Sat.1 und Sport1 vor Ort. Sie wollten beim großen Auswahltraining dabei sein. Eine Castingshow, nur halt eben für Profifußballer.

Kamarieh war an diesem Tag das, was Dieter Bohlen für DSDS ist. Oder zuletzt Stefan Raab beim ESC-Vorentscheid. Der Jurychef. Zur Unterstützung holte er sich vier Leute an seine Seite. Tik-Toker Gregor von Westphalen und Garrit Golombek, Kamariehs Co-Trainer in der Icon-League, unterstützten ihn genauso wie die der Dürener U23-Trainer Luca Lausberg und dessen Spieler Philipp Simon, der das Ganze mit angeleiert hatte.

Marketing-Coup für den 1. FC Düren

Für den Verein selbst ist die Veranstaltung ein Marketing-Coup. Der Verein ist in aller Munde, erhält Aufmerksamkeit von bundesweiten und in den sozialen Medien. Außerdem ermöglicht das Casting dem Klub, die Saison zu Ende zu spielen und beispielsweise die Zuschauereinnahmen aus dem Spiel gegen den Regionalliga-Spitzenreiter MSV Duisburg mitzunehmen. Einnahmen für die Insolvenzmasse. Außerdem würde ein Rückzug Geldstrafen mitbringen, die Düren ganz und gar nicht gebrauchen kann.

Der Rest der Liga wittert hingegen Wettbewerbsverzerrung. Eine Kritik, gegen die sich Simon wehrt: „Ich will ganz ehrlich sein: Wenn wir die Mannschaft abmelden, heißt es ‚Wettbewerbsverzerrung‘. Spielen wir mit der U23, heißt es ‚Wettbewerbsverzerrung‘. Treten wir mit den Spielern an, die wir neu verpflichtet haben, heißt es wieder ‚Wettbewerbsverzerrung‘.“ Dass die neue Mannschaft Punkte holen wird, erscheint eh utopisch. Schließlich hat es ja auch irgendwo einen Grund, dass diese 30 Spieler entweder vereinslos sind oder mindestens sechs Monate nicht mehr in ihren Klubs zum Einsatz gekommen sind. Was übrigens die Voraussetzungen sind, um überhaupt noch eine Spielberechtigung zu bekommen. „Dann kommt die Kritik plötzlich aus einer anderen Richtung und wieder heißt es ‚Wettbewerbsverzerrung’. In meinen Augen ist es weniger Wettbewerbsverzerrung, wenn wir nicht abbrechen, sondern die Saison wie geplant zu Ende spielen“, sagt Simon weiter.

Zweieinhalb Stunden Übungen bis zum Kleinfeldspiel

Und so ging es dann in mehrere Runden. Nach einem kurzen Aufwärmprogramm wurden die Sprintgeschwindigkeiten gemessen, das Passspiel untersucht, die Flanken, die Abschlüsse. Und danach folgte eben das Urteil der Jury. DSDS – Düren sucht die Superspieler, die mit dem Verein irgendwie die Saison beenden. Für die Schaulustigen wurde es jedoch irgendwann eine Art The Voice. Nur dass sich die Jurymitglieder nicht zu den Kandidaten wandten, sondern die Zuschauer vom Geschehen ab.

Mehr als 300 Menschen hatten sich in der Dürener Westkampfbahn eingefunden. Dies sei mehr gewesen, als beispielsweise beim Ligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf II. Damals waren es 78 Zuschauer. Jedenfalls dauerte es fast eine Stunde nach dem angekündigten Trainingsbeginn, bis es etwas zu sehen gab. Und mit der Zeit wurden es immer weniger.

Zwei Spieler passten sich in der Mitte den Ball zu, dann wurde hoch nach außen gespielt. Von dort kam die Flanke in den Strafraum und der Abschluss. Nach einem Durchgang dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis es endlich weiterging. Schließlich musste der Kameramann wieder in seine Position gehen, um jeden Durchgang zu filmen. Fast zweieinhalb Stunden dauerte es, bis die verbliebenen Spieler sich endlich mal in einer Spielform auf Kleinfeld zeigen durften. Da war der eine oder andere Kandidat bereits ausgeschieden. Unfair sei dies, sagte einer. Sie hätten sich gar nicht richtig zeigen können. Hätten sie gewusst, dass es so ablaufen würde, hätten sie den Weg nicht auf sich genommen. Noch einmal angemerkt: Die Spieler kamen teils nicht aus der Region, sondern sind vier oder fünf Stunden zum Platz gefahren.

Es stellte sich zunehmend das Gefühl ein: Es ging hier gar nicht um den Verein 1. FC Düren. Es ging darum, ein spannendes Youtube-Format zu drehen. Die Spieler hofften, aus ihrer fußballerischen Arbeitslosigkeit herauszukommen. Stattdessen waren sie nur kostengünstige Protagonisten einer Castingshow. Weder erhielten sie für ihre Teilnahme Geld, noch werden sie in den kommenden Wochen bei den Spielen bezahlt.

„Passt zum Verein. Die haben die ganze Saison nichts geschafft“

Die Tribüne der Westkampfbahn wurde derweil immer leerer. Nach den ersten beiden Übungen sank die Zuschauerzahl auf etwa 50. Weniger neutrale Zuschauer, sondern eher Anhänger der Spieler auf dem Rasen. Auch dort gab es kritische Stimmen. „Die Veranstaltung zieht sich. Es wirkt unorganisiert, weil die viel rumstehen“, sagte einer. „Aber das passt ja zum gesamten Verein. Die haben die ganze Saison nichts geschafft, das werden sie auch jetzt nicht tun.“ Ein anderer stellte die Sinnfrage: „Wofür soll das gut sein? Es würde nur Sinn ergeben, wenn man versuchen würde, mit diesen Spielern auch nächstes Jahr Regionalliga oder Oberliga zu spielen.“

Wer die Gewinner sind, wurde letztendlich noch nicht veröffentlicht. Henri Malik Euwi gehört offenbar dazu, der steht aber eigentlich noch beim KFC Uerdingen unter Vertrag. Allerdings müsse erst noch geprüft werden, ob sie am Ende auch überhaupt spielberechtigt sind. Über seinen Instagram-Account teilte Kamarieh mit, dass das eigenproduzierte Video am Donnerstag veröffentlicht werden soll. Spätestens dann dürfte Klarheit herrschen.