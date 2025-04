Auf die Unterstützung der aktiven Fanszene muss der MSV Duisburg beim Gastspiel in Düren verzichten. – Foto: Robin Bogaletzki

Aktive MSV-Fanszene boykottiert Düren-Spiel Am Samstag tritt der MSV Duisburg in der Regionalliga West beim 1. FC Düren an. Auf die Unterstützung der aktiven Fanszene muss die Mannschaft da aus durchaus nachvollziehbaren Gründen verzichten, doch es gibt auch Gegenstimmen. Verlinkte Inhalte Regionalliga West MSV Duisburg 1. FC Düren

Über den 1. FC Düren und seine Praktiken, um den Spielbetrieb - zumindest vorerst - irgendwie aufrecht erhalten zu können, wurde mehr als genug geschrieben. Es ist klar geworden, dass es den Verantwortlichen an der Westkampfbahn wohl eher nicht um einen fairen sportlichen Wettbewerb geht. Auch der Westdeutsche Fußballverband gibt in der laufenden Spielzeit kein gutes Bild ab und sollte dringend die Regularien zur Lizenzvergabe in der Regionalliga West auf den Prüfstand stellen. Als erstes Team nach der Casting-Posse muss am Samstag der MSV Duisburg in Düren spielen. Die aktive Fanszene hat nun einen Boykott der Partie angekündigt.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Heute, 14:15 Uhr 1. FC Düren 1. FC Düren MSV Duisburg MSV Duisburg 0 6 In einem ausführlichen Statement nehmen die Gruppen zu ihrer Position Stellung und werben um Unterstützung für ihren Boykott. "Für das Spiel gegen unseren MSV hat man sich etwas ganz Besonderes überlegt. In einem mutigen Schritt gegen die langweilige Planungssicherheit hat der 1. FC Düren beschlossen, die Grenzen zwischen Profifußball und Trash-TV endgültig aufzulösen", heißt es dort. Auch der WDFV wird für sein Nicht-Handeln hart kritisiert: "Man fragt sich unweigerlich, welche Rolle ein Verband eigentlich noch erfüllt, wenn er sich derart aus der Verantwortung stiehlt und Wettbewerbsverzerrung in diesem Maße gleichgültig hinnimmt." Eine mehr als berechtigte Kritik, den die Causa Düren ist in der laufenden Saison leider nicht die einzige, die die Liga in ein katastrophales Licht rückt. Mit dem Rückzug von Türkspor Dortmund - auch wegen fehlender Körpersprache der Spieler - und der erneuten Insolvenz des KFC Uerdingen hat Fußball-Deutschland eine Liga gefunden, über die mit Fug und Recht in vielerlei Hinsicht nur gelacht werden kann.

>>> Die Stellungnahme der Fanszene im Wortlaut Nun ist der MSV Duisburg aktuell in der komfortablen Position, die Liga mit acht Punkten Vorsprung anzuführen und womöglich schon an Ostern den Aufstieg in die 3. Liga feiern zu können. Doch die Lage könnte auch anders sein. "Man stelle sich mal ein etwas anderes, aber dennoch realistisches Szenario vor: an der Tabellenspitze herrscht ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg, der MSV hat bereits beide Spiele gegen bestbesetzte Dürener absolviert und nun spielt ein Konkurrent wie Gladbach II oder Oberhausen gegen irgendeine Alibi-Truppe", schildert die Fanszene ein Gedankenspiel.