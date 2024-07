MSV LIVE: Bonner SC fordert MSV Duisburg zum Kräftemessen

Der Bonner SC beendete die vergangene Saison in der Mittelrheinliga auf dem dritten Tabellenplatz. Am Ende betrug der Abstand zum Spitzenreiter und Regionalliga-Aufsteiger SV Eintracht Hohkeppel neun Punkte. Der BSC verpasste somit nach zwei Jahren die Rückkehr in die Regionalliga West. Das soll sich in dieser Saison ändern, wie BSC-Coach Sascha Glatzel in den Vereinsmedien klar macht. Für die Bundesstädter ist das Spiel gegen den MSV Duisburg der dritte Test in der laufenden Vorbereitung. Gegen Drittligist Viktoria Köln gab es eine knappe 0:1-Niederlage, gegen den 1. FC Düren verlor Bonn ebenfalls nur knapp mit 1:2.

Duisburgs Cheftrainer Dietmar Hirsch und sein Team dürften also gewarnt sein. Leicht wird die Aufgabe nicht werden, doch trotzdem können die Zebras mit breiter Brust die Reise rheinaufwärts antreten. In den bislang vier absolvierten Partien zeigten sich die Duisburger stets auf Augenhöhe mit zum Teil deutlich höherklassig agierenden Mannschaften. Besonders in der Defensive stand der MSV zumeist sicher, einzig in der Offensive fehlte noch die Durchschlagskraft.

Das soll sich in Bonn ändern. Hirsch forderte vor dem Aufeinandertreffen eine Steigerung im Torabschluss. Doppeltorschütze aus dem Test gegen den SV Sonsbeck, Gerrit Wegkamp, wird noch nicht wieder im Kader stehen. Der Angreifer soll nach auskurierter Muskelverletzung in der kommenden Woche voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Auch Jannik Zahmel und Joshua Bitter werden wohl noch nicht zum Einsatz kommen. Zudem ist Jihad Boutakhrit nach seiner Roten Karte aus dem Münster-Spiel am Samstag gesperrt. Jan-Simon Symalla musste gegen Münster verletzt ausgewechselt werden. Ob er wieder einsatzbereit ist, ist noch unklar.