 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Sparta gewinnt das Topspiel.
Sparta gewinnt das Topspiel. – Foto: Michael Heinz Kelleners

MSV jubelt dank Kurt, Dormagen rettet Punkt, Bilk gewinnt Topspiel

Bezirksliga: Der MSV Düsseldorf wird dank Sinan Kurt Herbstmeister. Bayer Dormagen rettet beim DSC 99 einen Punkt. Sparta Bilk siegt klar gegen den ASV Mettmann, der das letzte Spiel unter der Führung von Sebastian Pichura verliert.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Spieltag 17 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der MSV Düsseldorf wird dank Sinan Kurt Herbstmeister. Bayer Dormagen rettet beim DSC 99 einen Punkt. Sparta Bilk siegt klar gegen den ASV Mettmann, der das letzte Spiel unter der Führung von Sebastian Pichura verliert.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Gestern, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
0
3
Abpfiff
Der MSV Düsseldorf ist auch dank Sinan Kurt Herbstmeister geworden - mehr hier!

Heute, 20:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
3
0
Abpfiff
Trainer Sebastian Pichura wollte sich mit einem Sieg vom ASV Mettmann verabschieden, doch seine Elf verlor das Topspiel bei Sparta Bilk mit 0:3. Moubarak Abdousamadou avancierte mit einem Doppelpack zum Spielverderber, gleichzeitig haben die Bilker vor dem Spiel der SG Benrath-Hassels und des TSV Eller nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz zur Landesliga. Bei Mettmann sind es fünf.

Heute, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
2
2
Abpfiff
Mit seinem neunten Saisontor rettete Niclas Kuypers regelrecht den TSV Bayer Dormagen beim DSC 99 Düsseldorf, der bis tief in die Nachspielzeit mit 2:1 führte. Doch dann schlugen die Gäste durch ihren Stürmer doch noch zu und sicherten das Remis. Bayer bleibt damit vor den 99ern.

Morgen, 17:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
17:00
Spieltext Weissenberg - TV Kalkum

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:00
Spieltext Grevenb.-Süd - Rhenania H.

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30live
Spieltext Nievenheim - Lohausen

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
15:30live
Spieltext SG Benrath - Uedesheim

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:00
Spieltext CfR Links - TSV Meerbus. II

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:30
Spieltext Eller 04 - SV Hösel

____

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
So., 01.02.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Eller 04
So., 01.02.26 14:00 Uhr MSV Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SV Hösel
So., 01.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Lohausener SV
So., 01.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Meerbusch II
So., 01.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Uedesheim
So., 01.02.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Rhenania Hochdahl

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Sparta Bilk
So., 08.02.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - VdS 1920 Nievenheim
So., 08.02.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Aufrufe: 012.12.2025, 22:45 Uhr
André NückelAutor