Sinan Kurt schießt den MSV Düsseldorf zur Herbstmeisterschaft

Der MSV Düsseldorf hat seine Chance am Donnerstagabend genutzt und sich die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1, gesichert. Für die Landeshauptstädter überragte Ex-Profi Sinan Kurt, der beim 3:0 (2:0)-Erfolg bei Ratingen 04/19 U23 seine starken Leistungen der vergangenen Monate bestätigte.

Die Elf von Goran Tomic ging als Tabellenführer in den letzten Spieltag des Jahres und konnte aus eigener Kraft für die Erstplatzierung unter dem Weihnachtsbaum sorgen, ansonsten hätten die SG Benrath-Hassels oder TSV Eller noch vorbeiziehen können. Dass aber der Erfolg gegen die Oberliga-Reserve gelang, war Kurt zu verdanken. Der 29-Jährige jubelte in der 23. und 32. Minute für die Gäste, ehe Carlos Penan den Schlussstand per Elfmeter besiegelte (70.).

Kurt, in der Vergangenheit unter anderem für Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München und Hertha BSC am Ball, blüht beim MSV Düsseldorf wieder richtig auf und beendet das Halbjahr mit 16 Scorerpunkten (zehn Tore, sechs Vorlagen) in 16 Partien. Als Spitzenreiter sind die Aussichten auf eine Rückkehr in die Landesliga glänzend, während Ratingen II im Abstiegskampf stecken bleibt. Ein Relegations- oder Abstiegsplatz ist aber angesichts der gegnerischen Torverhältnisse zumindest während der Winterpause fast ausgeschlossen.

Ratingen 04/19 U23 II – MSV Düsseldorf 0:3

Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Bilal Ajenoui Benktib, Clarence Yomi (72. Maksym Kliushnychenko), Leo Kaiser, Urim Rexha, Ben Collin Gubsch (88. Florian Rexha), Osazuwa Victor Uwas (67. Sami Alnur Bachir Niam), Eleftherios Vasileiadis - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo

MSV Düsseldorf: Simon Aymanns, Nihat Koray Tepegöz, Jannik Stevens, Ryota Nakaoka, Anas El Morabiti (78. Majid Abdalla), Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi, Aleksandar Pranjes (85. Younes Ahmad Tahri), Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Sinan Kurt - Trainer: Goran Tomic

Tore: 0:1 Sinan Kurt (23.), 0:2 Sinan Kurt (32.), 0:3 Carlos Penan (70. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Eleftherios Vasileiadis (87./Ratingen 04/19 U23 II/)