MSV Duisburg holt weiteren Spieler von Alemannia Aachen

In den Duisburger Vereinsmedien haben sich die Beteiligten zum Wechsel geäußert.

Chris Schmoldt: „Wir haben Thilo schon länger auf dem Zettel, besonders während seiner Zeit in Rödinghausen haben wir ihn intensiv verfolgt. Er bringt ein total spannendes Stürmerprofil mit, ist nicht nur groß und kraftvoll, sondern auch laufstark und sehr fleißig im Pressingverhalten. Letztlich zeigt er genau das, wonach wir jetzt Ausschau gehalten haben. Wir freuen uns, dass dieser Wechsel nun geklappt hat; Thilo wird eine Bereicherung für unseren Kader sein.“

Dietmar Hirsch: „Wir wollten uns in der Sturmspitze noch verstärken. Thilo ist ein sehr wuchtiger, lauffreudiger Spieler, der speziell mit Aachen beim Aufstieg gezeigt hat, welche Qualitäten er hat. Er ist sehr gut ausgebildet und wir freuen uns, dass wir zusammengekommen sind. Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit ihm im Sommer seinen zweiten Aufstieg in Folge feiern können.“

Thilo Töpken: „Von Beginn an waren die Gespräche mit den Verantwortlichen beim MSV sehr angenehm. Dieser Traditionsverein ist mit einer riesigen Wucht in die Saison gestartet. Ein Teil dieser Mannschaft, dieses Klubs, zu sein, ist nicht nur eine reizvolle Aufgabe sondern auch ein geiles Gefühl.“

Erst am Dienstag hat Alemannia Aachen Aufstiegsspieler Töpken verabschiedet: „Thilo hat sich stets vollkommen in den Dienste der Mannschaft gestellt und in jeder einzelnen Einsatzminute für die Alemannia alles gegeben. Sein robustes Spiel waren in vielen Situationen für uns wertvoll. Auch, wenn er nur von der Bank gekommen ist, hat er nie aufgesteckt und alles reingehauen. Nun ist es so, dass wir uns in der Winterpause auf der Mittelstürmerposition doppelt verstärkt haben, sodass es für Thilo immer schwieriger wird, auf seine Einsatzzeiten zu kommen. Offene und transparente Gespräche mit ihm haben ergeben, dass ein Wechsel zu diesem Karrierezeitpunkt für ihn die sinnvollste Option ist. Wir danken Thilo für seinen Einsatz in unseren Farben und wünschen ihm fußballerisch sowie privat selbstverständlich alles Gute“, kommentierte Geschäftsführer Sascha Eller den Abgang.

Der Werdegang von Thilo Töpken

Geburtsdatum: 27. Februar 1999

Geburtsort: Oldenburg

Größe: 1,94 m

Gewicht: 91 kg

Bisherige Vereine: VfL Bad Zwischenahn, Werder Bremen, Eintracht Braunschweig, SSV Jeddeloh II, Hannover 96, RW Koblenz, SV Rödinghausen, Alemannia Aachen

MSV-Transfers im Winter 2024/25

Zugänge: Julius Paris (FC Schalke 04 II), Dustin Willms (Alemannia Aachen), Thomas Pledl (zuletzt vereinslos), Thilo Töpken (Alemannia Aachen)

Abgänge: Kevin Kunz (Karriereende)