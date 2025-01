MSV Duisburg schlägt auf dem Transfermarkt zu: Eine neue Nummer 10

Allzu neu ist Pledl natürlich nicht, schließlich spielte er in der vergangenen Saison noch für den MSV. Aktuell erholt sich der 30-Jährige von den Folgen eines Kreuzbandrisses, wird aber in der Rückrunde wieder für die Zebrastreifen auflaufen. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler war in der abgelaufenen Hinrunde vereinslos, absolvierte für den MSV in der 3. Liga 29. Spiele. Der Flügel, der unter anderem in der Jugend für den TSV 1860 München und die Greuther Fürth auflief, kommt auf zwölf Bundesliga-Einsätze, 170 Spiele in der 2. Bundesliga und 48 Begegnungen in Liga 3.

>>> Das ist Thomas Pledl