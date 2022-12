MSV Düsseldorf: Nachwuchs kommt immer besser in Fahrt Die Oberliga-Fußballer haben viele junge Akteure, die iin der Mannschaft wichtige Rollen übernehmen.

Doch Manu ist nicht der einzige Youngster, der sich beim MSV in den vergangenen Wochen in den Fokus gespielt hat. Auch der 21-jährige Mohamed Yassin Benslaiman Benktib und der 20-jährige Amin Bouzraa zeigten zuletzt regelmäßig gute Leistungen. Benktib erzielte bereits drei Tore, Bouzraa glänzte vor allem als Vorbereiter. Beide konnten in der vergangenen Saison schon etwas Erfahrung in der Oberliga sammeln. Seit dem Sommer spielen sie für die Düsseldorfer und bekommen dort die nötige Spielzeit, um sich weiterzuentwickeln. Der Verein verfolgt damit eine klare Strategie. Man habe vor der Saison entschieden, dass man auf eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern setzten wolle, erklärt Montalto: „Die jungen Spieler haben uns vielleicht nicht von Anfang an weitergebracht, aber jetzt tun sie es und in der Rückrunde können sie dann vielleicht auch nochmal ein Ticken drauflegen.“

Wenige Tage nach seinem 19. Geburtstag sicherte King Samuel Manu der Mannschaft mit einem platzierten Schuss ins rechte untere Eck einen knappen 1:0-Erfolg über den SC Union Nettetal. Trotz seines jungen Alters ist der Mittelfeldspieler aktuell kaum aus der Mannschaft wegzudenken. In seiner ersten Oberligasaison kam Manu bisher in 15 von 18 Spielen zum Einsatz, 14 Mal spielte er über die gesamten 90 Minuten.

Dass die jungen Spieler immer besser in Schwung kommen, führt Montalto auf zwei Gründe zurück. Erstens: Die Mannschaft spiele häufiger in der gleichen Konstellation zusammen und harmoniere deshalb auf dem Platz besser miteinander. In den jüngsten drei Pflichtspielen standen exakt die gleichen zehn Feldspieler in der Startaufstellung. Nur auf der Torwartposition gab es einen Wechsel. Und zweitens: Trainer Mohamed El Mimouni schenkt ihnen das Vertrauen und lässt sie spielen. „Ich bin der Meinung, junge Leute brauchen immer Spielpraxis, um sich weiterzuentwickeln“, so Montalto.

Schon am Sonntag ist der MSV mit seinen Youngstern wieder gefordert. Dann steht das wichtige Auswärtsspiel gegen den SC St. Tönis an, der in der Tabelle einen Platz vor dem MSV steht. Mit einem Sieg würden die Düsseldorfer bis auf einen Punkt an den ersten Nichtabstiegsplatz heranrücken.

Die Torschützen des MSV: Robert Molango (7), Assani Lukimya (4), Aleksandar Bojkovski (4), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (3), King Samuel Manu (2), Samir Azirar (2), Kaies Alaisame (2), Ahmet Gülmez (2).