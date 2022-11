MSV auf dem richtigen Weg - Die Stimmen nach dem Spiel 3. Liga: Der MSV Duisburg hat das letzte Heimspiel in diesem Jahr knapp mit 0:1 gegen den FC Ingolstadt verloren.

Nicht mit dem Gefühl eines Punktgewinns aber doch erhobenen Hauptes können die Spieler und das Trainerteam des MSV Duisburg in die Winterpause gehen. Zwar unterlagen die Zebras im letzten Spiel des Jahres dem FC Ingolstadt mit 0:1, doch der Auftritt der Mannschaft vor mehr als 10.000 Zuschauern lässt einen optimistischen Blick in die Zukunft zu. Während die Gäste aus einer nicht vorhandenen Chance den Siegtreffer erzielten, konnte der MSV keinen Torerfolg erzielen. So haben die Trainer das Spiel gesehen.

Das sagen die Trainer

Rüdiger Rehm: "Es war heute das erwartet schwierige Spiel. Duisburg hat sich den vergangenen Wochen sehr gut gemacht, sodass uns von Beginn an klar war, dass wir dagegenhalten müssen. Wir wollten männlich auftreten und versuchen, in den entscheidenden Momenten Chancen zu kreieren. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit optisch überlegen waren und gut gepresst haben, haben aber keine Durchschlagskraft in der letzten Linie aufbauen können. Duisburg hat da sehr gut verteidigt. Die zweite Halbzeit fand ich ausgeglichener, beziehungsweise sogar pro Duisburg. Besonders nach unserem Tor und den Wechseln ging es für uns nur noch darum, hinten mit Mann und Maus zu verteidigen. Wie meine Mannschaft die Wucht vom MSV vor deren Fankurve abgefangen hat, da muss ich ihnen ein Kompliment aussprechen. Mit zwei Siegen im Rücken können wir jetzt entspannt in die Winterpause gehen. Da bereiten wir uns dann optimal auf die lange Rückrunde vor."

Torsten Ziegner: "Ich habe ein sehr intensives und sehr enges Spiel gesehen. Wir haben offensivstarke Gäste erwartet, sodass es für uns zunächst wichtig war, Ingolstadt von unserem Tor fern zu halten. Das ist uns im ersten Durchgang sehr gut gelungen. In der Offensive hätte ich mir etwas mehr Ruhe am Ball gewünscht. Leider haben die Platzverhältnisse ein wirkliches Fußballspielen nicht erlaubt und es musste viel über Kampf und Aktivität gearbeitet werden. Für uns ist es sehr ärgerlich, dass wir in einer Situation, die eigentlich kein Tor hergab, aufgrund eines Kommunikationsproblems in Rückstand geraten sind."

So spielten die Mannschaften

MSV Duisburg – FC Ingolstadt 04 0:1

MSV Duisburg: Vincent Müller, Marvin Ajani (64. Julian Hettwer), Sebastian Mai, Marvin Senger, Joshua Bitter, Niclas Stierlin (65. Caspar Jander), Baran Mogultay (62. Niklas Kölle), Kolja Pusch, Moritz Stoppelkamp, Marvin Bakalorz (79. Marlon Frey), Chinedu Ekene (62. Phillip König) - Trainer: Torsten Ziegner

FC Ingolstadt 04: Marius Funk, Visar Musliu (19. Nikola Stevanovic), Calvin Brackelmann, Hans Nunoo Sarpei, Marcel Costly, Rico Preißinger (68. Tobias Bech), Denis Linsmayer, David Kopacz, Pascal Testroet (63. Patrick Schmidt) (67. Justin Butler), Moussa Doumbouya, Arian Llugiqi (68. Dominik Franke) - Trainer: Rüdiger Rehm

Schiedsrichter: Mitja Stegemann (Bonn) - Zuschauer: 10161

Tore: 0:1 Calvin Brackelmann (58.)