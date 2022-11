Moritz erlöst 500 RWE-Fans Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel beim Schlusslicht in Halberstadt mit dem ehemaligen Erfurter Trainer Manuel Rost.

Mit dem Mute der Verzweiflung flog in der Nachspielzeit nochmal ein hoher Ball von Robbie Felßberg in den Halberstädter Strafraum. Manu fand per Kopf seinen Abwehrkollegen Ben-Luca Moritz, der per Kopf ins kurze Eck zum späten Ausgleich (90.+3) einnickte. So jubelten doch noch die 500 mitgereisten Erfurter Anhänger über den späten Punktgewinn. Dabei war auch diesmal ein Dreier für die Rot-Weißen drin.

Die Halberstädter kamen besser ins Spiel und bestimmten anfangs das Geschehen. Folgerichtig gingen sie in auch in Front. Ole Hoch bediente Justin Eilers in die Schnittstelle der Viererkette und der Torjäger traf per Flachschuss zur Führung für die Gastgeber (18.). Die Erfurter brauchten noch zehn Minuten bis sie schließlich die Kontrolle über das Spielgerät hatten. Gute Möglichkeiten durch einen Fernschuss von Schwarz (31.) und Mergel, der nach einer Ciccarelli-Ecke per Direktabnahme an Cichos scheiterte (36.), brachten nicht den Ausgleich. Auch Schwarz - nach erneuter Ecke von Ciccarelli - scheiterte am besten Halberstädter Cichos (38.). So hatte zur Pause die knappe Halberstädter Führung bestand.

Nach Wiederbeginn rannte RWE weiter an. Seidemann hätte kurz nach Wiederbeginn für den schnellen Ausgleich sorgen können, scheiterte aber am Außennetz (51.). Auf der Gegenseite tauchte Korsch nach Pass von Hoch frei vor Flückiger auf, setzte aber das Spielgerät über den Kasten (54.). In der Folgezeit scheiterten die Gäste mehrfach am ehemaligen Erfurter Keeper Cichos. Seidemann fand nach schönem Solo im Halberstädter Schlussmann seinen Meister (57.) und setzte 60 Sekunden später die Kugel an den Querbalken (58.). In der Folgezeit war Erfurt weiter überlegen, doch Germania verteidigte die knappe Führung mit viel Aufwand. In der angesprochenen Nachspielzeit belohnte Moritz die Gäste noch und sicherte so zumindest den Teilerfolg. Mit dem Punktgewinn verkürzt die Elf von Fabian Gerber sogar den Abstand auf Tabellenführer BAK, die bekanntlich am Freitag in Jena verloren (0:3).