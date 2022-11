Mock und seine Monsterparade Kreisliga A: Der SV Föhren trotzt der favorisierten SG Welschbillig/Kordel ein torloses Remis ab. Der Garant dafür stand zwischen den Pfosten. FOTOGALERIE und VIDEOINTERVIEWS

Er bewahrte bei den vielen Standardsituationen der SG Welschbillig/Kordel stets den Überblick, spielte gute Bälle von hinten heraus – und war mit seinen starken Reflexen der Garant für den wertvollen Auswärtspunkt, den der SV Föhren am Sonntagnachmittag beim 0:0 ergatterte: Dario Mock hielt einfach alles. Der 32-jährige Rückhalt der Föhrener vollbrachte seine größte Tat zehn Minuten vor Schluss. Nach einer Ecke von Marc Willems schraubte sich Pascal Junk hoch, köpfte kraftvoll aufs Gästetor, doch der frühere Rheinlandligatorwart der Schweicher Mosella fischte den Ball mit einer Monsterparade von der Linie. In Minute 70 musste sich Mock ganz breit machen, um im Eins-gegen-eins zu klären, nachdem Sascha Schrodt am langen Pfosten stehend die große Chance zur zweifellos verdienten Führung der Hausherren hatte. Schrodt, der vor der Saison vom Eifeler B-Ligisten SG Dist/Röhl nach Welschbillig und Kordel gewechselt war, verkörperte im ersten Rückrundenspiel das gesamte Auftreten seiner Mannschaft – engagiert, aber mitunter fahrig und in jedem Fall glücklos.

Nachdem sich bereits gegen Ende der ersten Hälfte die Offensivaktionen des bisherigen Tabellenzweiten gehäuft hatten, musste Schrodt bereits drei Minuten nach dem Seitenwechsel zwingend das 1:0 machen. Nach Zuspiel von Lukas Leyendecker kam er aus acht Metern halbrechter Position frei zum Schuss, donnerte das Spielgerät dann aber überhastet übers Tor von Mock.

