Mit Video: Erster Titel geht an die Westender Die B-Junioren des 1. FC Mönchengladbach gewinnen die Hallenstadtmeisterschaft souverän

Einen Tag vor Heiligabend gab es die erste Entscheidung bei den Hallenstadtmeisterschaften in Mönchengladbach: Bei den B-Junioren sorgte die U17 des 1. FC Mönchengladbach für den ersten Titelgewinn in der Halle nach der Pandemie und vergrößerte damit die Trophäensammlung der Westender.

Am Ende unterlag DJK/VfL Giesenkirchen im Finale mit 0:7. Bis zum letzten Abpfiff konnte kein Team den FC stoppen, der als Niederrheinligist 28:2 Tore in der Vorrunde und 19:3 Tore in der Gruppenphase der Endrunde erzielte, und dann auch dem SC Hardt im Halbfinale beim 5:2 keine Chance ließ.

In der Gruppe A eröffnete Hardt mit einem 6:1 über die Red Stars die Endrunde. Wickrath schlug anschließend Lürrip mit 7:1. Hardt legte erneut mit einem 3:1 über Lürrip vor, der TuS antwortete mit einem 6:0 über die Red Stars. Somit standen beide vor dem direkten Aufeinandertreffen bereits als Halbfinalisten fest. Die Wickrather, von vielen als Finalist gesehen, setzten sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 7:3 gegen den SC Hardt durch. Das erste Spiel der Gruppe B zwischen Giesenkirchen und dem Polizei SV entwickelte sich von Beginn an zu einem offenen Schlagabtausch – mit dem besseren Ende für DJK/VfL. Der FC überrollte Odenkirchener mit 11:0, hatte danach aber etwas Mühe, Giesenkirchen mit 3:2 zu bezwingen. Der PSV schlug die Sportvereinigung mit 5:1. 4:0 lautete das Endergebnis für Giesenkirchen gegen Odenkirchen. Der FC schlug den PSV mit 5:1 und verwies diesen auf Rang drei.