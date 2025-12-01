Mit sofortiger Wirkung: Buchbach verliert Petrovic an Greuther Fürth

Paukenschlag beim TSV Buchbach: Nach insgesamt fast 15 Jahren als Spieler und Trainer verlässt Aleksandro Petrovic den "Kultklub" mit sofortiger Wirkung zur Winterpause. Der 37-Jährige wagt den Schritt in den Profifußball und heuert bei der SpVgg Greuther Fürth an. Beim Kleeblatt erhält Petrovic einen Vertrag bis Sommer 2028 und wird dort Vereins-Co-Trainer – ein Job, der nicht an sonstige Personalien gebunden ist.

"Das ist eine einmalige Chance für mich, auch wenn der Abschied nach fast 15 Jahren in Buchbach unglaublich weh tut", erklärt Petrovic, der seinen Lebensmittelpunkt in München hat.

Die Buchbacher haben freilich keine Freudensprünge ob der Meldung hingelegt. "Für uns ist das ein Riesenverlust, Ali ist seit 2011 im Verein, aber wir wollen ihm auf seinem Weg natürlich keine Steine in den Weg legen. Er ist eine Ikone bei uns. Wir bleiben einander freundschaftlich verbunden. Er kam als Fremder und geht als Freund. Die Entscheidung hat mit der aktuellen Situation in Fürth allerdings nichts zu tun, dass Aleks den Schritt wagt, hat sich schon länger angebahnt. Wir trauen ihm auf alle Fälle zu, dass er auch im Profifußball seinen Weg geht", erklärt Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. Die Trainersuche läuft also auf Hochtouren beim TSV. Diesbezüglich meint Hanslmaier: "Wir stehen nicht unter Zugzwang, sind gut aufgestellt und werden uns die Zeit nehmen, um einen Nachfolger zu finden, mit dem wir dann auch in die nächste Regionalliga-Saison gehen können. Da werden wir sicher nichts überstürzen."



Aleksandro Petrovic kann getrost als Buchbacher Legende bezeichnet werden. Anfang des Jahres 2011 war er vom damaligen Drittligisten Dynamo Dresden in den Landkreis Mühldorf gekommen - und fand sein sportliches Glück beim Dorfklub. In all den Jahren wurde er zum Rekordspieler in der Regionalliga Bayern (340 Einsätze). Erst vor Kurzem wurde er just von seinem Schützling Sammy Ammari abgelöst.



Im September 2023 trennte sich der TSV Buchbach nach einem Fehlstart vom erst wenige Monate zuvor installierten Coach Alex Käs. Petrovic, der bis dato als spielender Co-Trainer agiert hatte, übernahm die Cheftrainerrolle. Seine Laufbahn als Spieler war mit der Beförderung allerdings abrupt beendet. Petrovic führte den "Kultklub" durch eine heikle Saison und schafften über den Umweg Relegation den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt. In der Spielzeit 2024/25 startete der TSV dann unter Petrovic durch und holte sensationell die Vizemeisterschaft - der größte Erfolg in der Buchbacher Vereinsgeschichte!