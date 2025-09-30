»Winter hat begonnen«: Ammari-Rekord rückt in den Hintergrund

Der TSV Buchbach ist fast in Rekordgeschwindigkeit vom unbeschwerten Sommer-Feeling in die kalte, dunkle Jahreszeit gerauscht: War in der ersten Septemberhälfte die Welt beim Dorfklub aus dem Landkreis Mühldorf nach dem Derbysieg gegen den SV Wacker Burghausen und dem mehr als verdienten Remis gegen Tabellenführer Unterhaching noch voll in Ordnung, ist die Stimmung zuletzt gekippt. Die 1:3-Niederlage in Ansbach war schon so gar nicht nach dem Geschmack von Coach Aleksandro Petrovic. Die 2:4-Heimpleite in Überzahl zuletzt zuhause gegen den TSV Aubstadt brachte den ehrgeizigen Übungsleiter so richtig auf die Palme. Da rückte selbst Historisches in den Hintergrund...

In Ansbach war Sammy Ammari bereits mit seinem Chef Aleksandro Petrovic in Sachen Einsätze in der Regionalliga Bayern gleichgezogen. Im Heimspiel gegen Aubstadt stand der 31-jährige Angreifer nun zum 341. Mal in Bayerns Beletage auf dem Rasen und ist damit alleiniger Rekordspieler. Die Feierlaune wurde allerdings den Buchbachern und Ammari ordentlich verhagelt. Obwohl die Gäste aus Unterfranken über eine Halbzeit lang mit einem Mann weniger auskommen mussten - Lukas Mrozek hatte in der 39. Minute glatt Rot gesehen - nahmen die Aubstädter am Ende die drei Zähler verdient mit nach Hause. "Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben nie in Überzahl verloren", knurrte Petrovic nach Abpfiff, der richtig sauer war und für seine Schützlinge eine knackige Trainingswoche ankündigte. Gegenüber der vereinseigenen Medienabteilung sagte er: "Wir sind einfach viel zu überheblich, teilweise arrogant und das kann ich nicht dulden. Da weht ab Montag ein eisiger Wind. Das kann ich schon versprechen. Winter hat begonnen."

Auch Abteilungsleiter Georg Hanslmaier meint wenige Tage nach der historischen Partie gegen die Grabfelder: "Schade für Sammy, dass sein Rekordspiel mit einer Niederlage endete. Er selbst war am meisten enttäuscht darüber, dass wir nicht das Ergebnis erzielen konnten, das wir uns alle erhofft hatten. Aber ich bin mir sicher, dass zu den 341 Spielen noch einige dazukommen werden."



Ähnlich wie Petrovic macht auch Hanslmaier die Einstellung für die Pleite verantwortlich: "Ich habe Aubstadt in Unterhaching gesehen und habe gemahnt: Das ist eine ganz starke Truppe, die dürfen wir keinesfalls unterschätzen! Leider ist es dann aber genauso gekommen. Wir haben, auch in Überzahl, die Aubstädter zu keinem Zeitpunkt in den Griff bekommen." Am kommenden Samstag in Illertissen wollen die Buchbacher wieder ein anderes Gesicht zeigen. Geht`s im Vöhlinstadion gut, wird auch sicher Aleksandro Petrovic nochmals überlegen, ob er vorzeitig den Winter ausruft. Vielleicht gibt`s ja doch ein paar warme, sonnige Herbsttage...