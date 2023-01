Mit Profivertrag, aber ohne Amerika-Trainingslager Ensar Aksakal bleibt trotz Beförderung in Berlin - Christalino Atemoa verlässt Hertha in Richtung Belgien

Hertha BSC U23 im Fokus: ein Spieler unterschrieb einen Profivertrag, einer kam im Herbst und blieb bisher ohne Einsatz, einer verlässt das Team in Richtung Belgien.

Es war wohl sein bisher größter Moment: im November unterschrieben Ensar Aksakal einen Vertrag bei den Profis von Hertha BSC. Viele zählten den offensiven Außenspieler auch zu einem heißen Kandidaten für das Winter-Traingslager in den Vereinigten Staaten. Doch daraus wurde nichts, die Blau-Weißen reisten ohne den 21-Jährigen. Eine offizielle Mitteilung, warum er zu Hause blieb, wurde nicht veröffentlicht. Stattdessen durften die beiden Torhüter Leon Cuk und Tim Goller, das umworbene Talent Lukas Ullrich, sowie Julian Eitschberger und Pascal Klemens mitfliegen.

Ebenfalls nicht dabei ist Christalino Atemoa. Der Vertrag des 20-Jährigen wurde aufgelöst. Er hatte zwar einen Profivertrag bis 2024 in der Tasche, doch unter Sandro Schwarz standen seine Karten nach mehrere Verletzungen und einigen Erkrankungen nicht gut. Auch in der Regionalliga Nordost kam er nur zu einem Saisoneinsatz. Er spielt zukünftig in Belgien unter dem ehemaligen Hertha-Trainer Bernd Storck.



Noch ohne Einsatz in der Reserve-Mannschaft ist David Panka. Der Rechtsaußen war zuletzt in Griechenland unter Vertrag gestanden, Stamm aus den Niederlanden und ist 23 Jahre jung.