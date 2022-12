Mit "kleinem" Personal in die nächste Runde FV Diefflen: Spagat zwischen Oberliga und Hallenrunde gemeistert

Der FV Diefflen tanzt am ersten Dezember-Wochenende auf zwei Hochzeiten. Während es in der Oberliga am Samstag (15.30 Uhr, Kunstrasen Babelsberg, Friedhofsweg) das Meisterschaftsspiel gegen den FC Arminia Ludwigshafen ansteht, in dem es um wichtige Punkte für die Teilnahme an der Meisterrunde geht, nimmt das Oberligateam auch am dreitägigen Hallenturnier des SV Landsweiler in der Lebacher Großsporthalle an der Dillinger Str. teil. Da das Oberligaspiel an Wichtigkeit die Vorrunde in der Halle bei weitem überwiegt, startete der der aktuelle Oberliga-Fünfte mit stark reduziertem Personal. Selbst Trainer Thomas Hofer, der in der Oberliga kaum noch spielt, trat auf dem Hallenparkett nochmal an. Nach einem 8:0-startsieg gegen den Bezirksliga-Aufstiegskandidaten SV Wustweiler folgte ein 5:2 gegen den tapfer kämpfenden Verbandsligisten SG Marpingen-Urexweiler. Den souveränen Gruppensieg sicherte sich das Dieffelner Team mit einem 7:1-Kantersieg über den Kreisligisten Saarbrücker SV, die Qualifikation für die Zwischenrunde am Sonntag war perfekt. Thomas Hofer sagte nach dem letzten Gruppenspiel: "Wir hatten sechs Mann dabei, zu ihnen gehört auch Marvin Hessedenz der gegen Ludwigshafen gesperrt ist. Die beiden jungen Oberligakadermitglieder Ilja Posuchov und Elias Benz, die gegen Ludwigshafen auf der Bank sitzen, haben ihre Sache gut gemacht. Wir werden jetzt abwarten, wie das Ludwigshafen-Spiel morgen läuft und dann entscheiden, wer am So0nntag in Lebach zum Einsatz kommt"