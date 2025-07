Mit elf Neuzugängen: Berliner AK startet Local Player Projekt

– Foto: Sebastian Räppold

Am Wochenende startet der Berliner AK in die neue Oberliga-Saison. Der Kader besteht aus vielen Talenten, die dem eigenen Nachwuchs entstammen. Aber auch ein paar neue Gesichter sind dabei.

Die U19 des Berliner AK spielt auch in der kommenden Saison in der DFB-Nachwuchsliga. Junge Talente, die aus der A-Jugend kommen, sammelten zuletzt immer wieder Einsatzzeit in der ersten Mannschaft des BAK. Das soll in Zukunft vorangetrieben werden. Dafür hat sich der Vorstand selbst ein spannendes Projekt auferlegt. Künftig sollen 75 Prozent der Kaderplätze im Oberliga-Team mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs gefüllt werden. Den Sprung in die erste Herrenmannschaft schafften in diesem Sommer unter anderem Oskar Wardau, Ali Keles oder auch Fernando-Sadjo Balde. Aber auch mit externen Neuzugängen hat sich der BAK verstärkt. Über die Leihe von Tjalf Geue, der vom SV Babelsberg 03 für eine Spielzeit kommt, berichteten wir bereits vor rund vier Wochen.

Ebenfalls neu im Team ist Luca Krause. Der 20-Jährige wurde bei Dynamo Dresden ausgebildet, spielte in der vergangenen Saison beim ATSV Erlangen in der Bayernliga Nord. Mit Abdulkadir Beyazit haben sich die Moabiter reichlich Erfahrung ins Boot geholt. Der 28-jährige Mittelstürmer, der in der Saison 2020/21 bereits für den BAK auf Torejagd ging, kommt von der VSG Altglienicke. Auch Furkan Yildirim soll die Offensive beleben. Der großgewachsene Flügelstürmer ist 21 Jahre jung, hat bei Hertha 03 Zehlendorf bereits Regionalliga-Erfahrung sammeln können und wurde zuletzt mit dem BFC Preussen Oberliga-Meister. Berkay Uysal kommt ebenso wie Tjalf Geue aus Babelsberg, kickte bei den 03ern für die U19. In der A-Junioren Brandenburgliga wusste der 19-Jährige zu überzeugen, spielte später auch in der U19 Regionalliga sowie der DFB-Nachwuchsliga.