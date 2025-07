Berliner AK leiht Talent des SV Babelsberg 03 aus

04.07. +++ BAK leiht Talent aus

Der Berliner AK hat sich ein junges Talent vom SV Babelsberg 03 gesichert. Der 20-jährige Tjalf Geue wird in der anstehenden Spielzeit leihweise für den Berliner Oberligisten auflaufen. Das vermeldete Babelsberg am Freitagvormittag. Geue, ein Eigengewächs der 03er, überzeugte in der A-Jugend, unterschrieb anschließend langfristig bei den Brandenburgern. In der abgelaufenen Saison sammelte er Spielpraxis in der zweiten Mannschaft, schoss in 15 Spielen in der Landesklasse sieben Tore. Die nächsten Schritte soll der Mittelfeldmann nun in Berlin gehen.