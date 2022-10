Mit Effektivität in Richtung Tabellenspitze!

Gegen den bis dato punktgleichen Tabellen-Nachbarn aus Schlossborn zeigte unsere „Zweite“ einen

starken Auftritt und gewann nach 90 eindrucksvollen Minuten mit 6:0. Dabei hat sicherlich geholfen,

dass Trainer Mike Nickel einigen Spielern, die durchaus regelmäßig in Kader 1 zum Einsatz kommen,

nach Verletzungen und Krankheit Spielpraxis geben konnte. So machte Mittelfeld-Stratege Timo

Ehlers sein allererstes Spiel in dieser Saison und auch Michael Meyer und Nico Diez kehrten nach

ihren krankheitsbedingten Pausen aufs Feld zurück.

Die beiden Letztgenannten waren dann nach bereits 52 Sekunden für die frühe Führung

verantwortlich. Eine Meyer-Ecke konnte die Schlossborner Defensive nicht sauber verteidigen und

Diez versenkte den Nachschuss zum 1:0 (1.). Die nächste Chance ergab sich nur Sekunden später und

Basti Lieb lief nach einem Zuckerpass von Marcel Port alleine Richtung Tor, scheiterte jedoch am

Gästekeeper Fin Scherer (2.). Die Schlossborner berappelten sich nun ziemlich schnell und kamen

ebenfalls zu guten Abschlüssen. Den 16-Meter-Schuss von Tobias Abele parierte unser heutiger

Schlussmann Niklas Erfort (10.) und der Kopfball von Marc Dolken strich am linken Pfosten vorbei

(14.). In der 28. Minute setzte Ehlers einen Pass in die Spitze, Lieb legte den Ball per Kopf an seinem

Gegenspieler vorbei und fand mit seinem genauen Querpass in der Mitte Port, der zum 2:0 einschob.

Eine Chance zum Anschlusstreffer vergab Adrian Schmidt, der eine gut getretene Freistoßflanke aus

vier Metern nur an Außennetz köpfte (42.). Kurz vor der Halbzeit flog Meyers 20-m-Freistoß Richtung

rechter Winkel, wurde von Scherer entschärft, plumpste einen Meter vor die Torlinie und konnte von

Christian Neuhaus akrobatisch geklärt werden (45.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs taten wir uns durchaus schwer, Torchancen zu generieren und so

waren es die Schlossborner, die zweimal am Anschluss schnupperten. Der eingewechselte Lucas Haas

setzte seinen Kopfball ein wenig zu genau und traf den Außenpfosten (52.). Und auch der nächste

Kopfball – diesmal von Schmidt – war gefährlich, verfehlte das linke obere Eck nur um einige

Zentimeter (59.). Die Marxheimer waren an diesem Nachmittag schlicht effektiver und nach dem 3:0

in der 63. Minute (Meyer setzte einen abgewehrten langen Einwurf aus 16 Metern unhaltbar in die

lange Ecke), klappte dann auch fast alles. Die schönste Kombination des Tages über Omer Turkovic,

Port und Lieb führte zum 4:0 (68.) und Turkovics überschaubar harter 22-Meter-Schuss rutschte

Scherer durch die Finger (5:0, 77.). Das letzte Tor des Tages war Lieb vorbehalten, der die Kugel aus

19 Metern per Vollspann ins linke untere Eck platzierte (80.). In der 90. Minute konnte sich unser A-Jugend-Keeper Erfort nochmal auszeichnen und fischte den Schuss von Gäste-Kapitän Jonas Schmidt

aus dem kurzen Eck.

Am Ende steht ein imposanter 6:0-Erfolg, der in der Höhe allerdings ein wenig täuscht. Es war bis

zum 3:0 ein von den Spielanteilen ausgeglichenes Match, in dem die Marxheimer jedoch in der

Offensive deutlich entschlossener auftraten. Nach etwa einer Stunde ließ die Schlossborner

Gegenwehr ein wenig nach, was das hohe Ergebnis letztlich erklärt. Nun hat man sich im oberen

Tabellendrittel festgebissen und wird nach dem schweren Programm in den kommenden Wochen

wissen, wo man in dieser Liga hingehört.