Beide neu: Viktoria-Coach Felix Luz (li.) begrüßt Alexander Leuthard bei der Viktoria. – Foto: SV Viktoria Aschaffenburg
Mit Drittliga-Erfahrung: Viktoria holt Leuthard aus Unterhaching
Der 19-jährige Offensivmann kann schon auf erstaunliche 22 Einsätze in der 3. Liga verweisen
Der SV Viktoria Aschaffenburg schwebt in der Regionalliga Bayern in großer Abstiegsgefahr. Nach der Verpflichtung des neuen Cheftrainers Felix Luz (FuPa berichtete!), der zu Jahresbeginn am Schönbusch vorgestellt wurde, können die Mainfranken nun den ersten Winter-Neuzugang verkünden. Und der ist durchaus vielversprechend:
Alexander Leuthard verstärkt ab sofort die SVA-Offensive. Der 19-Jährige wechselt von der SpVgg Unterhaching an den Untermain. Im Sturm bestand auch dringend Handlungsbedarf. Mit bislang lediglich 18 erzielten Treffern stellt die Viktoria die zweitharmloseste Offensivabteilung der Liga. Nur die SpVgg Hankofen-Hailing (16) ist in diesem Bereich noch schwächer.
Der 19 Jahre alte Linksaußen Leuthard wurde in der Jugend bei der SpVgg Greuther Fürth und dem ATSV Erlangen ausgebildet, seit der U17 lief er für die SpVgg Unterhaching auf. In der laufenden Spielzeit kam der variabel offensiv einsetzbare Akteur in der Regionalliga Bayern zu zehn Einsätzen. Bemerkenswert: Trotz seines jungen Alters lief der gebürtige Fürther für die Hachinger bereits in 22 Drittligapartien auf.
Cheftrainer Felix Luz freut sich über den Kaderzuwachs: "Als Trainer heiße ich Alexander Leuthard herzlich willkommen am Schönbusch. Alexander kennt die Regionalliga Bayern bestens und kommt aus einer starken Mannschaft zu uns. Sein Wechsel nach Aschaffenburg ist ein großer Gewinn für unser Team." Der Youngster selbst sagt: "Ich freue mich, schon bald das Trikot der Viktoria tragen zu dürfen und bin den Verantwortlichen sehr dankbar für diese Chance. Ich werde alles dafür tun, um meinen Teil zum Erreichen des großen Ziels Klassenerhalt beizutragen."
Mit Ali Aziz verabschiedet sich ein Eigengewächs.
Ali Aziz hat sich hingegen verabschiedet. Der 19-jährige Deutsch-Iraker war seit der U10 am Schönbusch und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchsmannschaften des SVA. Seit Sommer gehörte er zum Kader der ersten Mannschaft, konnte aber noch keine Einsatzzeit in der Regionalliga sammeln. Nun hat er sich dem Landesligisten und Lokalrivalen SV Vatan Spor Aschaffenburg angeschlossen.