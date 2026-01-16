Mit Drittliga-Erfahrung: Viktoria holt Leuthard aus Unterhaching

Der 19 Jahre alte Linksaußen Leuthard wurde in der Jugend bei der SpVgg Greuther Fürth und dem ATSV Erlangen ausgebildet, seit der U17 lief er für die SpVgg Unterhaching auf. In der laufenden Spielzeit kam der variabel offensiv einsetzbare Akteur in der Regionalliga Bayern zu zehn Einsätzen. Bemerkenswert: Trotz seines jungen Alters lief der gebürtige Fürther für die Hachinger bereits in 22 Drittligapartien auf.

Cheftrainer Felix Luz freut sich über den Kaderzuwachs: "Als Trainer heiße ich Alexander Leuthard herzlich willkommen am Schönbusch. Alexander kennt die Regionalliga Bayern bestens und kommt aus einer starken Mannschaft zu uns. Sein Wechsel nach Aschaffenburg ist ein großer Gewinn für unser Team." Der Youngster selbst sagt: "Ich freue mich, schon bald das Trikot der Viktoria tragen zu dürfen und bin den Verantwortlichen sehr dankbar für diese Chance. Ich werde alles dafür tun, um meinen Teil zum Erreichen des großen Ziels Klassenerhalt beizutragen."



Mit Ali Aziz verabschiedet sich ein Eigengewächs.