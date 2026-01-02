Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Felix Luz (zweiter von links) ist der neue Hoffnungsträger des SV Viktoria Aschaffenburg – Foto: Verein
Aschaffenburg: Ex-Profi Luz neuer Trainer
Der ehemalige St. Pauli- und FCA-Stürmer soll die Viktoria vor dem Abstieg retten
Die Verantwortlichen von Viktoria Aschaffenburg haben die spielfreie Zeit genutzt, und im Trainerteam neue Weichen für die verbleibenden Spiele der Saison 2025/2026 und darüber hinausgestellt. Der ehemalige Zweitligaprofi Felix Luz (43) übernimmt ab sofort die Position des Cheftrainers.
Daniel Soldevilla, der nach der Trennung von Aytac Sulu die Mannschaft federführend in den letzten drei Partien vor der Winterpause betreut hatte, bleibt als Co-Trainer mit im Team. Auch Jürgen Bleistein wird als Reha- und Athletiktrainer mit an Bord bleiben. Gerald Mai, zuletzt als Co-Trainer an der Seite von Soldevilla aktiv, steht dem Verein zwar noch beratend zur Verfügung, aber nicht mehr aktiv an der Seitenlinie.
Felix Luz ist seit dem Jahr 2018 im Besitz der Trainer A-Lizenz und bringt jahrzehntelange Erfahrung als Spieler aus unterschiedlichsten Ligen mit an den Schönbusch. Der aus Esslingen am Neckar stammende ehemalige Stürmer stand in 44 Zweitligapartien, 59 Drittliga-Spielen und in neun DFB-Pokal-Begegnungen auf dem Platz, dazu kommen mehr als 130 Regionalliga-Einsätze in verschiedenen Staffeln. Unter anderem lief er für den VFB Stuttgart II, die TSG Hoffenheim, den FC Augsburg und den FC St. Pauli auf. Für Felix Luz ist es die erste Station als Cheftrainer im gehobenen Amateurbereich.
"Ich habe Felix als äußerst ehrgeizigen und siegesorientieren Spieler kennengelernt. Daher bin ich davon überzeugt, dass er diesen Siegeswillen auch unseren jungen Spielern mitgeben wird. Er strahlt als Person großes Selbstvertrauen aus, was sich auf die Mannschaft übertragen soll, damit diese an Stärke gewinnt und als Team noch enger zusammenrückt, um im Abstiegskampf zu bestehen. Dazu besitzt Felix die nötige Trainer-A-Lizenz“, kommentiert Sportvorstand Felix Magath die Entscheidung.
"Ich danke dem Vorstand für das Vertrauen, mir in dieser schwierigen Situation das Amt des Cheftrainers zu übertragen. Ich bin zuversichtlich und überzeugt, dass wir mit harter Arbeit und einer geschlossenen Mannschaftsleistung den Klassenerhalt schaffen werden“, betont der neue Cheftrainer. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2026 - mit der Option auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über die Saison hinaus.