Aschaffenburg: Ex-Profi Luz neuer Trainer

Felix Luz ist seit dem Jahr 2018 im Besitz der Trainer A-Lizenz und bringt jahrzehntelange Erfahrung als Spieler aus unterschiedlichsten Ligen mit an den Schönbusch. Der aus Esslingen am Neckar stammende ehemalige Stürmer stand in 44 Zweitligapartien, 59 Drittliga-Spielen und in neun DFB-Pokal-Begegnungen auf dem Platz, dazu kommen mehr als 130 Regionalliga-Einsätze in verschiedenen Staffeln. Unter anderem lief er für den VFB Stuttgart II, die TSG Hoffenheim, den FC Augsburg und den FC St. Pauli auf. Für Felix Luz ist es die erste Station als Cheftrainer im gehobenen Amateurbereich.





