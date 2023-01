Mit den Troublemakers nach Wuppertal Regionalliga West: Der Fanclub des 1. FC Bocholt bietet eine Busfahrt zum Auswärtsspiel an.

Am 4. Februar spielt der 1. FC Bocholt in der Regionalliga West auswärts beim Wuppertaler SV. Der Fanclub Troublemakers Bocholt bietet FCB-Anhängern zu dieser Partie die Möglichkeit, im Bus zum Auswärtsspiel zu reisne. Der Fahrpreis liegt dabei bei 15 Euro. Los geht es um 11 Uhr am Bocholter Hünting. Plätze können auf der Facebook-Seite, per WhatsApp (0163-3414613) oder per Mail (fanbus1900@aol.com) gebucht werden.