Die Kicker der SpVgg Hankofen haben die Vorbereitung auf die am 22. Februar beginnende Frühjahrsrunde aufgenommen. – Foto: Jürgen Eichbauer

Mission Klassenerhalt: Hankofen legt los, auch Lermer wieder fit Der einzige niederbayerische Regionalligist ist am gestrigen Montag in die Vorbereitung gestartet

Die SpVgg Hankofen-Hailing ist zurück aus der Winterpause. Vor den Kickern des einzigen niederbayerischen Regionalligisten liegen schweißtreibende Wochen. Damit die "Dorfbuam" auch in der kommenden Spielzeit in der vierten Liga an den Start gehen dürfen, müssen die Grundlagen geschaffen werden, um im Kampf um den Klassenerhalt bestehen zu können. Am gestrigen Montagabend bat Spielertrainer Tobias Beck zur ersten Einheit im Fitnessstudio "Physical Concepts" in Neuhausen (Lkr. Deggendorf). Beck und der Sportliche Leiter Richard Maierhofer schwörten die Truppe auf den sportlichen Überlebenskampf ein, dann ging`s ans Eingemachte. Mit dabei auch die beiden Winter-Neuzugänge Vincent Ketzer und Asllan Shalaj. Der Dritte im Bunde - Rückkehrer Florian Sommersberger - musste berufsbedingt passen, ebenso wie Kapitän Daniel Hofer. Der Rest des Kaders schwitzte unter der Anleitung von Fitness-Guru Armin Egginger.

Sehr erfreulich: Auch Top-Torjäger und Führungsspieler Tobias Lermer ist wieder voll belastbar. Der 29-Jährige hatte sich im Oktober beim Auswärtsspiel in Bayreuth eine schwere Gesichtsverletzung zugezogen und musste operiert werden.

Endlich wieder dabei: Tobias Lermer (Bildmitte) hatte es im Oktober in Bayreuth heftig erwischt. Mittlerweile ist er wieder fit. – Foto: Paul Hofer





In Ermangelung eines eigenen Kunstrasenfeldes ist die SpVgg in der Wintervorbereitung schon fast traditionell zum Improvisieren gezwungen. "Das sind wir ja mittlerweile gewohnt", schmunzelt Tobias Beck, der am heutigen Dienstag seinen 30. Geburtstag feiert. "Die kommenden beiden Wochen haben wir uns in Deggendorf auf dem Kunstrasen eingemietet. Anschließend müssen wir schauen, wie es weitergeht. Ziel ist es freilich schon, so früh wie möglich auf Naturrasen zu gehen. Die Ligaspiele finden schließlich auch alle auf Naturrasen statt", gibt Beck Einblicke in die Überlegungen.

Am kommenden Wochenende steht gleich der erste Test auf dem Programm. Hankofen probt am Samstag im Regensburger Sportpark am Kaulbachweg gegen die Profireserve des SSV Jahn. "Wir wollen nach der langen Pause wieder ein Feeling für den Ball bekommen, unsere Abläufe vertiefen und unsere drei Neuzugänge so schnell wie möglich integrieren", skizziert Beck die Ziele für die erste Phase der Vorbereitung. Viel Zeit zu verlieren haben die "Dorfbuam" nämlich nicht, denn schon am 22. Februar steht der Ligaauftakt an. Dann gastiert die SpVgg zum Nachholspiel beim FV Illertissen. Ein Trainingslager, um sich den Feinschliff zu holen, wird es in diesem Jahr nicht geben. "Wir haben einige Studenten dabei und das würde genau in die Prüfungsphase fallen. Es macht daher wenig Sinn, in ein Trainingslager zu fahren, wenn sechs oder sieben Spieler nicht dabei sein können", erklärt Beck. Bis zum Start sind neben dem Testlauf in Regensburg bislang weitere zwei Partien gegen den TSV Bogen (8.02.) und die SpVgg Weiden (15.02.). Für das Wochenende des 1./2. Februar sind die "Dorfbuam" noch auf der Suche nach einem Testgegner.



Der Winterfahrplan der SpVgg Hankofen-Hailing: