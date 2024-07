Mike Wunderlich: "Alle haben richtig Bock zu kicken"

Der Ball rollt wieder beim SV Bergisch Gladbach 09. Der Mittelrheinligist startete am Montag in die Vorbereitung und macht sich fit für den Saisonstart am 25. August. „Die Jungs und der ganze Staff haben richtig Bock“, freut sich Coach Mike Wunderlich, der beobachtet, dass alle happy sind, „wieder kicken zu können“.

Und auch die neuen Spieler zeigen schon, dass sie sportlich und charakterlich eine Bereicherung für den Kader sind. Unterdessen können die Nullneuner ihre Skills schon am Samstag (14 Uhr) beim Landesliga-Aufsteiger TuS Marialinden und am Mittwoch in der BELKAW Arena (18:30 Uhr) gegen den Drittligisten Viktoria Köln unter Beweis stellen.

Vorher fließt aber der Schweiß in rauen Mengen. In der Pause haben die 09-Kicker gut gearbeitet und sich mit Läufen fitgehalten, die manchmal „auch wehgetan haben“, wie der Mike Wunderlich weiß. Dafür präsentierten sich seine Jungs in den ersten Einheiten schon in guter Verfassung und können eine hohe Intensität in den Trainingseinheiten gehen, die größtenteils mit dem Ball stattfinden.