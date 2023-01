Mike Gbajie erhält Profivertrag in Vereinigten Arabischen Emiraten Der 22-jährige Stürmer wechselt vom Fußball-Landesligisten FV Langenwinkel zu Gulf United FC.

Die Fußball-Landesliga, Staffel I, hat zwischen den Jahren eine ihrer sportlichen Attraktionen verloren. Wie über die Weihnachtsfeiertage offiziell bekannt wurde, ist Mike Gbajie vom FV Langenwinkel ins Ausland gewechselt. Der 22 Jahre alte Angreifer kickt ab sofort unter Profibedingungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Zweitligist Gulf United FC. Gbajie avancierte in der Spielzeit 2020/2021 mit 26 Treffern zum Torschützenkönig der Landesliga, Staffel I. In dieser Runde führt er derzeit mit 13 Toren erneut die Bestenliste der Staffel an. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.