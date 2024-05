Mika-Louis Gilcher wird ein Pirmasenser

Mika-Louis Gilcher wechselt zur neuen Runde vom FC 08 Homburg zur „Klub“. Der 21 Jahre alte Mittelfeld-Akteur hat beim FKP einen Vertrag über ein Jahr bis Sommer 2025 unterzeichnet.

Geboren wurde Gilcher in Landstuhl. Er hat seine fußballerischen Qualitäten in der Nachwuchsabteilung der Saarländer bereits unter Beweis gestellt. In der laufenden Saison stand er in 28 Saarlandliga-Spielen für die U23 der Homburger auf dem Feld – und erzielte dabei auch fünf Tore. Trotz seiner noch jungen Jahren kommt Mika-Louis Glicher zudem schon auf acht Kurzeinsätze für die Grün-Weißen in der Regionalliga Südwest. In Pirmasens soll er seine nächsten Entwicklungsschritte machen.