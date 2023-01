Mettmann: Der Frost hat die Fußballer im Griff Vorbereitung im Kreis Mettmann gestört.

Die Vorbereitung und der Meisterschaftsauftakt der Amateurfußballer werden in diesen Tagen empfindlich gestört. Grund sind die frostigen Temperaturen, die Platzsperren in allen Städten des Kreises Mettmann zur Folge haben. So fiel die Kreisliga A-Partie der SpVg. Hilden 05/06 am Sonntag gegen den KSC Tesla ebenso aus wie der Test des 1. FC Wülfrath gegen den FC Blau-Gelb Überruhr am Erbacher Berg. Auch das Freundschaftsspiel des Oberligisten VfB 03 beim Regionalligisten SV Lippstadt wurde abgesagt. Die Generalprobe der Hildener sollte am Mittwoch beim SC Reusath steigen – Anpfiff ungewiss.