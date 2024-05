Meisterlich: Kickers lassen Bayreuth keine Chance

Würzburg startete gleich besser in die Partie und kam schon in der Anfangsphase zu guten Chancen. Und Spannung kam im Grunde nie auf, denn zwischen der 20. und 26. Spielminute entschied der Meister die Partie. Zuerst erzielte in der 21. Minute Benyas Junge-Abiol nach schöner Flanke von Maxi Zaiser das 1:0, nur drei Minuten später in Minute 24 traf nach einem Konter und dank einer wunderbaren Vorarbeit von Saliou Sane Dardan Karimani zum 2:0, ehe in der 26. Spielminute Dominik Meisel nach Vorarbeit von Peter Kurzweg zum dritten Streich einnetzen konnte. Mit diesem deutlichen Spielstand wurde dann auch zur Pause gepfiffen. Endgültig der Ofen aus für die Altstadt war dann nach der gelb-roten Karte gegen Marco Zietsch in der 51. Spielminute. Der Regionalliga-Meister spielte den Vorsprung ohne groß ins Bedrängnis zu geraten ins Ziel. Ein wahrlich meisterlicher Auftritt der Kickers aus Würzburg.Das war die Vorschau:Die SpVgg Bayreuth hat eine enttäuschende Saison am vergangenen Wochenende zu einem versöhnlichen Ende bringen können. Durch den klaren 4:0-Heimsieg gegen ein indisponiertes Türkgücü München ist zumindest das Minimalziel Klassenerhalt unter Dach und Fach. Die Blicke bei der Altstadt gehen nach vorne, die wichtigste Personalie wurde schon festgezurrt. Am gestrigen Montag gab der Verein bekannt, dass Lukas Kling Trainer bleibt und auch in der kommenden Saison bei den Oberfranken auf der Kommandobrücke stehen wird . Ansonsten dürfte der Sommer in Bayreuth spannend werden. Weiterhin mit Profitum, kann sich das der Verein leisten? Oder doch ein Richtungswechsel? In der Wagner-Stadt sind viele Fragen offen...

Gemütlich austrudeln lassen werden die Bayreuther die laufende Saison nicht, wie Lukas Kling vor dem Auftritt beim Champion in Würzburg betont:

"Wir fahren da sicherlich nicht nur hin, um zur Meisterschaft zu gratulieren. Wir werden uns nicht komplett hinten reinstellen, das haben wir nicht nötig. Wir wollen etwas mitnehmen aus Würzburg." Kling hat personell kaum Sorgen. Fragezeichen stehen nur hinter den Einsätzen der erkrankten Tobias Weber und Jakub Mintal.



Nach der Qualifikation für die Aufstiegsspiele haben die Kickers mit der Meisterschaft und dem Erreichen der ersten Runde des DFB-Pokals ihre nächsten Etappenziele erreicht. Nach einer kurzen Feier am Samstag richten sich bei den Rothosen nun alle Blicke auf das große Ziel Aufstieg in die 3. Liga. "Die Jungs haben über die gesamte Saison gezeigt, dass sie mit Druck umgehen können", geht Coach Marco Wildersinn die Mission Rückkehr in den Profifußball optimistisch an. In den restlichen drei Saisonspielen können sich die Kickers einspielen auf den Konkurrenten aus der Regionalliga Nord, der noch nicht feststeht. "Wir wollen die restlichen drei Ligaspiele gewinnen. Das ist unser Anspruch", sagt Wildersinn.