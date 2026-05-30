"Meister-Coach" wird Sportlicher Leiter beim FC Brünninghausen Hofmann wurde souveräner Bezirksliga 6-Meister mit dem Kirchhörder SC von red · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Brünninghausen

Der FC Brünninghausen kehrt nach 15 Jahren wieder in die Landesliga zurück. Zwischenzeitlich war der Dortmunder Verein zweimal in die Oberliga Westfalen aufgestiegen. Nach der jüngst turbulenten Monaten muss der FCB wieder "kleine Brötchen backen" und präsentiert nun mit Heiko Hofmann (51) einen neuen Sportlichen Leiter. Hofmann ist als Cheftrainer souverän mit dem Kirchhörder SC in die Landesliga aufgestiegen. Schon im Januar hatte er seinen Rücktritt zum Saisonende bekanntgegeben. In der kommenden Spielzeit werden sich Brünninghausen und Kirchhörde aller Voraussicht nach in der Landesliga 3 begegnen.

„In den Gesprächen wurde schnell deutlich, dass Heiko unsere Sicht auf langfristige Entwicklung, sportliche Identität und eine klare Vereinskultur teilt“, erklärt Christopher Hönisch, 2. Vorsitzender des FC Brünninghausen. „Genau das war uns wichtig. Deshalb sind wir überzeugt, dass Heiko genau der Richtige für diese Aufgabe ist.“ In der Meldung des Vereins heißt es: "Mit Heiko Hofmann gewinnt der FCB nicht nur einen sportlich erfahrenen Ansprechpartner, sondern vor allem Struktur, Ruhe und eine klare Linie für die kommenden Jahre. Der 51-Jährige besitzt die Fußball-A-Lizenz und bringt langjährige Erfahrung im Fußball mit. In den vergangenen Jahren war Hofmann sowohl auf der Trainerbank als auch bereits im sportlichen Verantwortungsbereich aktiv und kennt dadurch die unterschiedlichen Anforderungen dieser Aufgaben sehr genau. Unter anderem sammelte er Trainererfahrung bei Rot Weiss Ahlen in der U19-Bundesliga sowie beim SV Lippstadt 08 in der Regionalliga. Zuletzt war Hofmann rund zwei Jahre als Trainer beim Kirchhörder SC tätig und schaffte dort in der aktuellen Spielzeit als souveräner Meister den Aufstieg in die Landesliga. Die vergangenen beiden Jahre in Kirchhörde blickt Hofmann dabei mit großer Dankbarkeit zurück. Besonders die Zusammenarbeit mit Jörg Mielers und Daniel Dukic hebt der neue Sportchef ausdrücklich hervor."