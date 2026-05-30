"Meister-Coach" wird Sportlicher Leiter beim FC Brünninghausen

Der FC Brünninghausen kehrt nach 15 Jahren wieder in die Landesliga zurück. Zwischenzeitlich war der Dortmunder Verein zweimal in die Oberliga Westfalen aufgestiegen. Nach der jüngst turbulenten Monaten muss der FCB wieder "kleine Brötchen backen" und präsentiert nun mit Heiko Hofmann (51) einen neuen Sportlichen Leiter. Hofmann ist als Cheftrainer souverän mit dem Kirchhörder SC in die Landesliga aufgestiegen. Schon im Januar hatte er seinen Rücktritt zum Saisonende bekanntgegeben. In der kommenden Spielzeit werden sich Brünninghausen und Kirchhörde aller Voraussicht nach in der Landesliga 3 begegnen.
„In den Gesprächen wurde schnell deutlich, dass Heiko unsere Sicht auf langfristige Entwicklung, sportliche Identität und eine klare Vereinskultur teilt“, erklärt Christopher Hönisch, 2. Vorsitzender des FC Brünninghausen. „Genau das war uns wichtig. Deshalb sind wir überzeugt, dass Heiko genau der Richtige für diese Aufgabe ist.“
In der Meldung des Vereins heißt es: "Mit Heiko Hofmann gewinnt der FCB nicht nur einen sportlich erfahrenen Ansprechpartner, sondern vor allem Struktur, Ruhe und eine klare Linie für die kommenden Jahre. Der 51-Jährige besitzt die Fußball-A-Lizenz und bringt langjährige Erfahrung im Fußball mit. In den vergangenen Jahren war Hofmann sowohl auf der Trainerbank als auch bereits im sportlichen Verantwortungsbereich aktiv und kennt dadurch die unterschiedlichen Anforderungen dieser Aufgaben sehr genau. Unter anderem sammelte er Trainererfahrung bei Rot Weiss Ahlen in der U19-Bundesliga sowie beim SV Lippstadt 08 in der Regionalliga. Zuletzt war Hofmann rund zwei Jahre als Trainer beim Kirchhörder SC tätig und schaffte dort in der aktuellen Spielzeit als souveräner Meister den Aufstieg in die Landesliga. Die vergangenen beiden Jahre in Kirchhörde blickt Hofmann dabei mit großer Dankbarkeit zurück. Besonders die Zusammenarbeit mit Jörg Mielers und Daniel Dukic hebt der neue Sportchef ausdrücklich hervor."
„Ich habe dort nicht nur einen sportlichen Leiter kennengelernt, sondern auch einen Freund“, beschreibt Hofmann die enge Verbindung zu Dukic, mit dem er sich auch künftig weiterhin austauschen möchte. Gleichzeitig richtet sich der Blick nun aber klar nach vorne – und auf die neue Aufgabe am Hombruchsfeld. Die Gespräche mit Neu-Trainer Mounir Bazzani seien von Beginn an „sehr positiv und vertrauensvoll“ verlaufen, erklärt Hofmann. Die Rollenverteilung sei klar definiert, zudem bringe Bazzani durch seine bisherige Arbeit in der Landesliga bereits wichtige Erfahrungen mit. „Ich vertraue dem Trainerteam absolut, dass wir gemeinsam einen guten Einstieg in die Landesliga hinbekommen“, so Hofmann.
Besonders wichtig sei es nun, Schritt für Schritt wieder eine positive Energie rund um den Verein entstehen zu lassen. „Wir wollen wieder Freude an dem entwickeln, was wir alle am liebsten machen – Fußball“, erklärt Hofmann. Dazu gehöre es auch, gemeinsam wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen und nachhaltig etwas aufzubauen. In den kommenden Wochen wolle er deshalb schnell den Kontakt zur Mannschaft suchen, sich ein persönliches Bild verschaffen und gemeinsam mit allen Beteiligten die nächsten Schritte angehen. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe beim FC Brünninghausen“, blickt Hofmann voraus.